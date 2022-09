OnePlus Nord to nie tylko smartfony. Zapowiedziano smartwatcha

Seria Nord, którą produkuje OnePlus, przede wszystkim kojarzy się ze średniopółkowymi smartfonami. Dopiero od niedawna marka poszerza swoją ofertę o kolejne urządzenia. Teraz przyszedł czas na smartwatche.

Kolejny gracz w kategorii wearable

Obecnie w ofercie OnePlusa jesteśmy w stanie znaleźć jedno urządzenie z kategorii inteligentnych zegarków i jedną opaskę fitness. Są to kolejno OnePlus Watch i OnePlus Band, które jeszcze w tym roku mają doczekać się premiery swoich drugich iteracji (Watch 2 i Band 2).

Poza nimi OnePlus planuje wprowadzić na rynek smartwatcha brandowanego serią Nord, która znana jest z budżetowych i średniopółkowych urządzeń. Wśród nich znaleźć można już wiele udanych smartfonów, a od niedawna też słuchawki TWS.

Spodziewać możemy się zatem, że nadchodzący OnePlus Nord Watch będzie najtańszym zegarkiem w ofercie tego producenta. Nie wiemy jeszcze, ile konkretnie będzie on kosztował, ani nie mamy informacji o dacie premiery czy dostępności.

Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2022

OnePlus Nord Watch – specyfikacja

Chociaż OnePlus zapowiedział swój mądry zegarek w sposób, który nie zdradza nam żadnych informacji o urządzeniu, to z pomocą przychodzi informator, który podzielił się z nami stosunkowo kompletną specyfikacją tego urządzenia.

Smartwatch ma zyskać wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 pikseli oraz przekątnej 45,2 mm. Ma on wspierać częstotliwość odświeżania obrazu do 60 Hz. Bateria pozwoli na 10 dni pracy na jednym ładowaniu, zaś do oprogramowania zegarka ma być wgrane aż 105 aktywności fitnessowych. OnePlus Nord Watch pozwoli także na monitorowanie zdrowia przez kobiety.

Jeśli chodzi z kolei o wygląd, to łatwo dostrzec, że OnePlus planuje pójść podobną drogą, co inni producenci i oprzeć budowę swojego nowego smartwatcha o popularny już prostokątny ekran z zaokrągleniami w rogach. Nie wiemy natomiast, jakie będą dostępne kolory urządzenia. Informator sugeruje, że będą co najmniej dwa: czarny i biały. Nie wyklucza on przy tym możliwości istnienia też innych wariantów.

A co z dostępnością?

Jak wspominałem wcześniej, OnePlus nie zapowiedział jak będzie wyglądać dostępność nadchodzącego smartwatcha z serii Nord. Niektórzy jednak słusznie zauważyli, że informacja została opublikowana na indyjskim koncie firmy, a odnośnik przenosi do indyjskiej wersji strony. Oznaczać to może, że Nord Watch zadebiutuje początkowo tylko na rynku tego azjatyckiego państwa.

Inaczej zdaje się twierdzić Mukul Sharma, który jeszcze w lipcu tego roku zapowiadał, że Nord Watch ma trafić do globalnej dystrybucji wraz z OnePlus Watch 2 i OnePlus Band 2. W jego tweecie, który o tym informuje, widnieje też wzmianka o Nord Band, którego firma jeszcze nie zapowiedziała. Ten niestety miałby trafić tylko do Indii.

Leakerzy nie dostarczyli nam niestety żadnych informacji o planowanej dacie premiery czy o dokładnej cenie, więc musimy poczekać, aż OnePlus sam ją oficjalnie zapowie.