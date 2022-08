Indie chcą wprowadzić zakaz sprzedaży tanich chińskich smartfonów. Dlaczego?

W sieci pojawiły się informacje, według których Indie rozważają zakazanie chińskim producentom sprzedaży niedrogich smartfonów. Byłby to duży cios dla producentów takich jak Xiaomi, vivo, OPPO i realme, których smartfony zdominowały rynek w Indiach.

Reklama

Skąd pomysł na zakaz?

Według raportu Bloomberga, rząd takim ograniczeniem zamierza dać przestrzeń do działania krajowym producentom smartfonów, takim jak Lava i Micromax. Jeśli decyzja o zakazie sprzedaży tanich chińskich smartfonów zostanie podjęta, to bez wątpienia odczują to między innymi Xiaomi, vivo, OPPO i realme – firmy, które w ciągu kilku ostatnich lat zdominowały rynek niedrogich smartfonów w Indiach.

Według raportu dostawy smartfonów o wartości poniżej 12000 IRN stanowiły do ​​80% całej sprzedaży w Indiach w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku. Jeszcze w 2020 roku udział krajowych firm, takich jak Lava i Micromax wynosił około 50%. Te proporcje zdecydowane się zmieniły, gdy chińscy producenci zalali indyjski rynek tanimi urządzeniami z dobrymi podzespołami.

Lava Z2 Max (źródło: Lava)

Kiedy Indie wprowadzą zakaz?

Do tej pory nie pojawiły się doniesienia o tym, by indyjskie władze opublikowały oficjalne informacje na temat tego, czy i kiedy zamierzają zabronić chińskim producentom telefonów sprzedawania na ich rynku tanich smartfonów oraz w jaki sposób zamierzają wprowadzić ten zakaz.

Z racji braku oficjalnych wypowiedzi członków indyjskiego rządu na temat zakazu sprzedaży, do sprawy do tej pory nie odnieśli się również przedstawiciele chińskich firm, które dużo straciłyby na wprowadzeniu takiego prawa.

Zakaz sprzedaży smartfonów to wszystko?

Oprócz firm produkujących smartfony rząd Indii jest też zainteresowany ograniczaniem zasięgu chińskich aplikacji. Niedawno rząd zażądał usunięcia aplikacji Battlegrounds Mobile India (znanej jako indyjska wersja PUBG Mobile), ze sklepów z aplikacjami od Google i Apple. W Indiach gra mobilna BGMI nie jest już dostępna do pobrania. Do tej pory ani rząd, ani twórcy gry nie wyjaśnili, dlaczego gra mobilna została zablokowana w tym kraju.