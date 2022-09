Smartfony Samsunga też połączą się z satelitami. To będzie nowy standard?

Według najnowszych doniesień, Samsung wyposaży swoją nową serię smartfonów Galaxy w łączność satelitarną. Południowokoreański producent nie będzie pierwszy. Wcześniej takie funkcje wprowadzili do swoich urządzeń Apple oraz Huawei. Samsung zdąży zgarnąć trzeci stopień podium, czy jednak ubiegnie go Google?

Reklama

Samsung zdąży na podium?

Jedną z funkcji, która zaskoczyła podczas premiery najnowszych iPhonów, była łączność satelitarna. Ma ona być używana w sytuacjach awaryjnych, by umożliwić wysłanie wiadomości SOS, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci komórkowej oraz Wi-Fi. Taka funkcja może okazać się szczególnie przydatna w nagłych przypadkach, które wymagają natychmiastowego działania.

W smartfonach Apple funkcja łączności satelitarnej ma być dostępna od listopada 2022 roku i będzie działać w ograniczonym zakresie na terenie USA oraz w Kanadzie. Wysyłanie wiadomości SMS ma zająć od 15 sekund przy bezchmurnym niebie do nawet kilku minut w przypadku niesprzyjających warunków. Apple współpracuje z Globalstar przy rozwoju siatki satelitarnych połączeń.

Gigant z Cupertino nie był jednak pierwszym producentem, który zaprezentował smartfony, obsługujące łączność satelitarną. Palmę pierwszeństwa dzierży Huawei i Mate 50 Pro, który zadebiutował dzień przed serią iPhone 14.

Żeby nie zostać w tyle, Samsung również chce wprowadzić, do swoich urządzeń taki model łączności awaryjnej. Tak przynajmniej twierdzi leakster Ricciolo, który poinformował o tym za pomocą platformy Twitter.

Nie wiadomo jeszcze, na współpracę z którą firmą zdecyduje się Samsung, jednak pojawiają się doniesienia mówiące o tym, że może być to Starlink należący do Elona Muska. Pozostaje też jeszcze jedno pytanie: czy ze swoimi planami producent zdąży do premiery serii Galaxy S23, która ma odbyć się już w styczniu 2023 roku?

Łączność satelitarna nowym standardem?

Obecnie po stracie zasięgu sieci komórkowej i bez dostępu do Wi-Fi smartfony stają się praktycznie bezużyteczne, jeśli chodzi o próbę kontaktu z innymi osobami. Jednak może się to zmienić dzięki łączności satelitarnej. Czy stanie się ona standardem? Wiele wskazuje na to, że idzie to w tym kierunku.

Pojawiły się informację, że Google opracowuje rozwiązania dla łączności z satelitami. Doniesienia mówią o tym, że mogą się one pojawić już w przyszłym roku w Androidzie 14. Jeśli tak się stanie, technologia ta może stać się powszechniej dostępna, aczkolwiek niekoniecznie w każdym smartfonie, gdyż oprogramowanie to jedno, a drugie to (kosztowna) warstwa sprzętowa – trudno się spodziewać, żeby producenci, przynajmniej na początku, zaczęli zapewniać obsługę tej technologii w modelach ze wszystkich półek cenowych.