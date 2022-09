ASUS prezentuje gamingowy smartfon z MediaTekiem. Sprosta oczekiwaniom?

Marka ASUS już niejednokrotnie pokazała, że potrafi tworzyć bardzo wydajne smartfony, przeznaczone do grania w gry mobilne. Całkiem niedawno na rynku pojawiły się ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro. Teraz przyszedł czas na premierę modelu ASUS ROG Phone 6D, wyposażonego w procesor MediaTeka. ASUS przygotował też coś specjalnego dla fanów Batmana.

ASUS z MediaTekiem na pokładzie

Największą zmianą, jaka nastąpiła w stosunku do poprzedników z serii ROG Phone, jest marka procesora. ROG Phone 6D oraz ROG Phone 6D Ultimate są pierwszymi gamingowymi smartfonami producenta, których motorem napędowym nie jest platforma mobilna Qualcomm Snapdragon.

Oba urządzenia zostały wyposażone w chipset MediaTek Dimensity 9000+. To procesor wykonany w 4-nm technologii, zaprezentowany w czerwcu 2022 roku. Serce ROG Phone 6D ma jeden rdzeń Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery rdzenie Cortex-A510. CPU rozpędzi się maksymalnie do 3,2 GHz. W skład SoC wchodzi też zintegrowany procesor graficzny ARM Mali G710 MC10.

Procesor jest w tych modelach wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X (w ROG Phone 6D jest też wersja z 12 GB RAM). Na dane użytkownika producent przeznaczył 256 GB pamięci w 6D oraz 512 GB wbudowanej pamięci w wersji 6D Ultimate.

Smartfony oferują 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED HDR10+ z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie aż 165 Hz. Z kolei dotyk będzie śledzony z szybkością 720 Hz. Producent dodaje, że można zmienić częstotliwość odświeżania ekranu. Do wyboru są opcje 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz i 144 Hz oraz maksymalna wartość, czyli 165 Hz.

Tak wydajne podzespoły potrzebują naprawdę sporego zapasu mocy. Nic więc dziwnego, że smartfony z serii ROG Phone 6D zostały wyposażone w akumulator o pojemności 6000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 65 W.

Chociaż chyba nikt nie kupuje smartfona z serii ROG Phone, by robić nim zdjęcia, to jednak producent zadbał też o całkiem niezłą konfigurację aparatów. Oba modele zostały wyposażone w 50 Mpix aparat główny, oparty na sensorze Sony IMX766. Dodatkowo smartfony oferują również 13 Mpix ultraszerokokątny obiektyw oraz trzeci obiektyw, przeznaczony do zdjęć makro. Producent wyposażył również urządzenia w 12 Mpix przedni aparat do selfie.

Ultimate znaczy więcej?

ASUS ROG Phone 6D w wersji Ultimate w zasadzie nie różni się podzespołami od podstawowego modelu 6D. Największą różnicą jest to, że wariant Ultimate wprowadza zupełnie nową funkcję AeroActive Portal. Jest to rodzaj „drzwi” rozpraszających ciepło, które działają w połączeniu z AeroActive Cooler. Mają za zadanie wprowadzić chłodne powietrze do chipsetu, zapewniając o 20% wyższą wydajność chłodzenia.

Smartfon z AeroActive Coller (fot. producenta)

ASUS ROG Phone 6D Ultimate zawiera w zestawie AeroActive Coller. To wentylator zakładany na tył smartfona, który ma za zadanie obniżyć temperaturę urządzenia podczas dużego obciążenia. Jest to jedno z akcesoriów przeznaczonych do serii ROG Phone, można dokupić do nich na przykład specjalny kontroler. Producent zapewnia, że seria ROG Phone 6D jest pełni kompatybilna z istniejącą gamą akcesoriów.

Producent ma coś specjalnego dla fanów Batmana

ROG Phone 6 Batman Edition ma z tyłu logo z podświetleniem RGB, stylizowane na emblemat Batmana, a także niestandardowe tła i ikony w systemie. Producent dołącza również do niego szereg akcesoriów, na przykład projektor Bat-Signal, który może wyświetlać jedną z dwóch wersji kultowego sygnału używanego do wzywania Batmana. Projektor może być zasilany kablem USB-C bezpośrednio ze smartfona.

W zestawie znajdzie się również specjalne etui z logiem człowieka nietoperza oraz walizka do przenoszenia urządzenia i akcesoriów. Producent zadbał o wszystkie szczegóły – nawet narzędzie do usuwania karty SIM ma na szczycie emblemat Batmana.

Co ciekawe, ROG Phone 6 Batman Edition będzie w Ameryce Północnej dostępny ze Snapdragonem 8+ Gen 1, a na pozostałych rynkach z procesorem MediaTek Dimensity 9000+. Poza tym jego specyfikacja jest identyczna z ROG Phone 6D.

Cena, dostępność i odpowiedź na tytułowe pytanie

ROG Phone 6D i 6D Ultimate są dostępne wyłącznie w kolorze Space Grey. Cena będzie zależeć od tego, czy wybierzemy wersję z 12 GB, czy 16 GB RAM. Ceny za urządzenie zaczynają się od 949 euro (równowartość ~4475 złotych). Wersja Ultimate występuje tylko z 16 GB RAM i jej cena wynosi 1399 euro (~6595 złotych).

Nie wiadomo jeszcze, ile fani Batmana zapłacą za wersję smartfona ze Snapdragonem. Urządzenie z MediaTekiem ma kosztować 1199 euro (~5650 złotych).

Czy seria ASUS ROG Phone 6D sprosta oczekiwaniom użytkowników? Sądząc po bardzo wydajnej konfiguracji i dużej gamie akcesoriów, które na pewno ułatwią mobilną rozgrywkę, możemy odpowiedzieć twierdząco (póki co). Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak na tle Snapdragona 8+ Gen 1 poradzi sobie MediaTek Dimensity 9000+. Na korzyść tego urządzenia przemawia też na pewno jego cena. Chociaż smartfon zdecydowanie nie należy do tanich, to za podobną kwotę kupimy najnowsze flagowce Samsunga czy Apple, które nie oferują tak mocnej specyfikacji pod kątem mobilnego gamingu.