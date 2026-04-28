Nowy OnePlus to prawdziwy mocarz. Ma nawet dedykowany kontroler do gier

Zadebiutował OnePlus Ace 6 Ultra. Ma cechy, które powinny spodobać się graczom i nie chodzi wyłącznie o specjalny kontroler.

Specyfikacja OnePlus Ace 6 Ultra

W październiku 2025 roku poznaliśmy OnePlusa Ace 6, a teraz do rodziny dołączył jego brat, który zdecydowanie ma się czym pochwalić. OnePlus Ace 6 Ultra wyposażony jest w 6,78-calowy wyświetlacz LTPS OLED firmy BOE. Ekran ma rozdzielczość 2772 x 1272 pikseli, maksymalną częstotliwość odświeżania 165 Hz i szczytową jasność 1800 nitów.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 9500, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB przestrzeni na dane (UFS 4.1). Za skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła dba system chłodzenia Glacier z komorą parową o powierzchni 6000 mm².

Gracze, oprócz procesora i systemu chłodzenia, mogą też docenić opcjonalny opcjonalny kontroler Strix Gaming Controller. Ma przyciski spustowe o szybkim czasie reakcji, ale niektórym osobom może brakować gałek analogowych i bogatszego zestawu fizycznych przycisków. Można go łączyć z dodatkowymi modułami chłodzącymi.

OnePlus Ace 6 Ultra to również aparat główny 50 Mpix z f/1.8 i OiS oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2, natomiast przednie oczko to 16 Mpix z f/2.4. Ponad zadowalający czas pracy ma zapewnić akumulator 8600 mAh z obsługą ładowania przewodowego 120 W.

Do tego dochodzi Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i NFC. Smartfon działa pod kontrolą Androida 16 z ColorOS 16. Wymiary obudowy wynoszą 162,45 x 77,47 x 8,45, a jej waga to 217 g dla wersji Ace Awakening i 219 g dla wariantu Metal Storm.

Ace Awakening Metal Storm

OnePlus Ace 6 Ultra – cena i dostępność

Na ten moment OnePlus Ace 6 Ultra oferowany jest w Chinach w następujących cenach:

12/256 GB – 3499 juanów (równowartość około 1861 złotych),

16/256 GB – 3799 juanów (równowartość około 2021 złotych),

12/512 GB – 4099 juanów (równowartość około 2180 złotych),

16/512 GB – 4399 juanów (równowartość około 2340 złotych),

16 GB/1 TB – 5099 juanów (równowartość około 2712 złotych).

A jaki smartwatch pasowałby do tego smartfona? Niewykluczone, że niedawno pokazany OnePlus Watch 4.