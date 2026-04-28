Rejestracja samochodu przez internet. Wiemy od kiedy

Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Chyba sama nie wierzę, że rejestracja samochodu przez internet stanie się rzeczywistością. Wiemy już, od kiedy będzie to możliwe i jakie są plany na przyszłość.

Nie wierzę: rejestracja samochodu przez internet wreszcie stanie się możliwa

W ciągu ostatnich kilku lat każda kolejna wizyta w lokalnym wydziale komunikacji spędzała sen z moich powiek już kilka dni przed spodziewanym terminem. Rejestracja zakupionego samochodu wymagała długiego planowania i zapisywania się do internetowej kolejki, do której potem i tak trzeba było dołączyć za pomocą biletu z automatu na miejscu. To oczywiście nie skutkowało podejściem do okienka na czas.

Zdarzało się, że mimo dokonania wszystkich formalności, przyjścia z gotowymi i wypełnionymi drukami pobranymi z oficjalnej strony rządowej, na miejscu okazywało się, że formularz (akurat w tym urzędzie) jest inny, czegoś brakuje, nie działa system albo z jakiegoś powodu trzeba było zarezerwować dwa miejsca w kolejce. Dodatkowo należało wybrać się do specjalnego okienka kasowego z karteczką otrzymaną od urzędnika, a następnie ponownie wrócić do urzędnika z potwierdzeniem wniesienia opłaty.

I zawsze przed rozpoczęciem załatwiania kolejnej sprawy pytałam: czy naprawdę nie da się przez internet? Otóż nie, gdyż tylko wybrane urzędy pozwalają na złożenie wniosku, który kierowany jest wprost do urzędnika, ale i tak konieczne jest pojawienie się w urzędzie. A wszystko to, mimo iż rządzący wspominali o wprowadzeniu możliwości rejestracji pojazdu przez internet już w czerwcu 2025 roku. Wygląda jednak na to, że efekty ich prac zobaczymy (w końcu) w 2027 roku.

Samochód zarejestrujesz przez aplikację mObywatel. Rewolucja dzieje się na naszych oczach?

Dokładnie 18 stycznia 2027 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na jej mocy możliwe będzie złożenie cyfrowego wniosku w systemie CEPiK o rejestrację pojazdu m.in. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. W praktyce cały proces rejestrowania pojazdu ma odbywać się BEZ WIZYTY W URZĘDZIE! Oczywiście dotyczy to samego składania wniosku, bo nadal konieczne będzie odebranie tablic czy dostarczenie fizycznych dokumentów pojazdu – przynajmniej na początku.

Jednocześnie rządzący chcą dążyć do tego, aby cała rejestracja samochodu przebiegała w pełni cyfrowo. Tomasz Kęsicki – dyrektor departamentu centralnych ewidencji i rozwiązań chmurowych w Centralnym Ośrodku Informatyki – podkreślił, że trwają prace deregulacyjne, które mają zmodyfikować rejestrowanie pojazdu z czynności administracyjnej na materialno-techniczną.

W teorii więc rejestracje czy stałe dowody rejestracyjne mogłyby być przesyłane kurierem lub pocztą (oczywiście za dodatkową opłatą), a tymczasowe dowody rejestracyjne byłyby wydawane w wersji elektronicznej. Trzeba jednak podkreślić, że tego typu cyfrowe dokumenty nie są uznawane za granicą.

Zresztą w ramach ciekawostki wspomnę, że już teraz możliwe jest otrzymanie stałego dowodu rejestracyjnego pocztą (koszt to 15-20 złotych). Wtedy kolejna wizyta w wydziale komunikacji nie jest już konieczna, a obecnie blankiet tymczasowy wydawany jest od razu wraz z tablicą rejestracyjną w urzędzie. Dzięki temu można bez większego stresu wyjechać do innych krajów UE, jednak należy pamiętać o krótkiej dacie ważności „miękkiego” dowodu”. Dodatkowo tymczasowy dokument może wiązać się z wydłużoną kontrolą.

Wygląda na to, że w planach rządzących jest jednak całkowite zrezygnowanie z wersji tymczasowej, chyba że właściciel wyrazi chęć jej otrzymania.

Rejestracja samochodu przez internet nie tylko dla właścicieli prywatnych

Rejestracja samochodu przez internet ma stać się dostępna nie tylko dla prywatnych kupujących – będzie to też ogromne ułatwienie dla firm leasingowych czy profesjonalnych uczestników ruchu. Szczególnie dla tych ostatnich tworzony jest specjalny system umożliwiający usługę rejestracji poprzez API.

Jak wspomina portal Infor, zgodnie z danymi IBRM Samar prawie co drugi nowy samochód kupowany w Polsce jest rejestrowany przez firmy leasingowe oraz trudniące się długoterminowym wynajmem pojazdów.