Automaty paczkowe DPD wyróżniają się na tle maszyn o podobnej funkcjonalności, ustawianych przez konkurencję. Firma zdecydowała się zmodernizować swoje urządzenia, a także aplikację na urządzenia mobilne, aby dostosować ją do szczególnych potrzeb klientów.

Ile automatów paczkowych w Polsce ma DPD? Już kilkanaście tysięcy

W sierpniu 2025 roku DPD poinformowało, że sieć DPD Pickup składa się już z 33 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru. Z tego ⅓ (tj. 11 tysięcy) stanowiły wtedy same automaty paczkowe, a do końca ubiegłego roku ich liczba miała zwiększyć się do 12 tysięcy.

Automaty paczkowe DPD znacznie różnią się od maszyn InPostu, DHL, Orlen Paczka czy Pocztex, gdyż są znacznie mniejsze i miewają kolor szary, a na dodatek nie mają wyświetlacza. Wcześniej nie miały też nawet klawiatury, w związku z czym niezbędne było użycie aplikacji na smartfonie. W 2024 roku zapowiedziano jednak, że w 2025 roku rozpocznie się proces wyposażania wszystkich automatów paczkowych DPD w klawiatury (z bardzo małym ekranikiem).

fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

To zdecydowanie był ukłon w stronę klientów, ale też motywacja dla wielu osób, aby zacząć korzystać z maszyn DPD, podczas gdy wcześniej wybierały urządzenia innych firm, nawet jeśli znajdowały się one dalej.

Na tym jednak DPD nie poprzestało. Zdecydowało się na dalszą modernizację swoich automatów paczkowych, a także aplikacji na urządzenia mobilne, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań klientów o szczególnych potrzebach.

DPD zmieniło swoje automaty paczkowe i aplikację, aby dostosować je do potrzeb klientów o szczególnych potrzebach

Modernizację poprzedziły kompleksowe badania, przeprowadzone wspólnie z zespołem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski. DPD podkreśla, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Badanie objęło cztery eksperymenty z udziałem osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, w tym z udziałem osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych i słabowidzących oraz z ograniczeniami ruchowymi. Zastosowaliśmy również kombinezon odczuć wieku starczego, który pozwolił nam doświadczyć barier, z jakimi na co dzień mierzą się osoby starsze. dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM, Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników DPD zmodernizowało swoje automaty paczkowe. Obniżyło panele pin-pad, aby były w zasięgu również osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy z ograniczoną mobilnością rąk, a także dodało oznaczenia dotykowe. Ponadto wydzielono Strefę Łatwego Dostępu – obejmuje ona skrytki umieszczone na wysokości 80-130 cm.

Równocześnie wykonano prace dostosowawcze wokół części maszyn – zadbano o płaską, utwardzoną powierzchnię z minimum 1,5×1,5 metra wolnej przestrzeni przed urządzeniem oraz brak przeszkód pionowych, takich jak słupki czy znaki drogowe.

Aplikacja DPD Mobile została z kolei dostosowana do technologii VoiceOver i TalkBack, wskutek czego stała się bardziej dostępna dla osób o szczególnych potrzebach. Firma zapewnia, że będzie dalej zwiększała dostępność w sieci automatów paczkowych DPD Pickup.

Już teraz jednak, dzięki wprowadzonym zmianom, maszyny tego przedsiębiorstwa powinny cieszyć się większą popularnością, ponieważ – jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce” – coraz więcej osób w wieku 50+ decyduje się na zakupy w internecie. Teraz odbiór zamówienia w automacie paczkowym DPD nie powinien nastręczać trudności.