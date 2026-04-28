Te smartfony mają najlepszą baterię

Grzegorz Dąbek
Czas pracy to kluczowy parametr dla większości klientów. I choć dziś najczęściej nie trzeba martwić się, że będzie zbyt krótki, to niektóre modele smartfonów oferują szczególnie długi.

AnTuTu poddało smartfony wymagającemu testowi

AnTuTu, które regularnie publikuje ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem (i nie tylko), tym razem wzięło na warsztat akumulatory. Procedura testowa była bardzo wymagająca, ale miała odzwierciedlać typowe codzienne wzorce korzystania z urządzeń przez uczniów.

Benchmark zastrzega jednak, że przeprowadzono ją w warunkach laboratoryjnych, w związku z czym wyniki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie każdy użytkownik zawsze osiagnie identyczny. Mimo to dają obraz potencjału testowanych modeli.

Podczas testów włączona była łączność Wi-Fi i 5G, a jasność ekranu ustawiona ręcznie na 100% (wyłączono automatyczną regulację jasności). Pozostawiono natomiast domyślne wartości rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Ponadto aktywowano tryb zrównoważonej wydajności, ustawiono czarną tapetę, naładowano akumulator do 100% oraz pobrano najnowsze wersje aplikacji.

Test składał się z 11 elementów:

  1. nagrywania wideo tylnym aparatem w maksymalnej dostępnej rozdzielczości (maksymalnie 4K/60fps) przez 1 godzinę,
  2. rozmowy wideo na WhatsAppie z użyciem przedniego aparatu przez 30 minut,
  3. odtwarzania wideo na YouTube w najwyższej jakości (4K) na pełnym ekranie przez 1 godzinę,
  4. strumieniowaniu (oglądaniu) transmisji na żywo na Facebooku przez 30 minut,
  5. odtwarzania krótkich wideo na Instagramie przez 1 godzinę,
  6. strumieniowaniu muzyki ze Spotify z ustawioną maksymalną głośnością przez 30 minut,
  7. graniu w samouczek (na okrągło) w grze Subway Surfers przez 1 godzinę,
  8. pełnoekranowym scrollowaniu przez 30 minut zawartości na stronie testufo.com w przeglądarce Google Chrome,
  9. korzystaniu z nawigacji Baidu przez 30 minut ze „średnią prędkością” symulowanej nawigacji,
  10. 30-minutowego połączenia wideo w Google Meet,
  11. wysyłania co 10 sekund kolejnego promptu w aplikacji ChatGPT aż do rozładowania smartfona.

Liderem okazał się smartfon Realme C100 z akumulatorem o pojemności 8000 mAh, który jest dostępny również w Polsce – w sieci Plus od około 849 złotych.

W TOP 10 znalazły się też dostępne w Polsce modele Oppo A6 za 899 złotych, Redmi Note 15 4G za ~850 złotych, iPhone 16 Pro Max (od ~5200 złotych), Samsung Galaxy S24+ (w T-Mobile za 5199 złotych), Redmi Note 14 Pro 5G za 1299 złotych i Samsung Galaxy S24 za 3199 złotych. Powyższe kwoty to ceny egzemplarzy z oficjalnej polskiej dystrybucji.

ranking antutu te smartfony mają najlepsze baterie
Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

