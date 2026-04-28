Nowy, ultralekki mop elektryczny. Lepszy od Dysona?

Na polskim rynku pojawił się nowy, ultralekki mop elektryczny Dreame. Sprzęt ten pod (co najmniej) jednym względem jest lepszy od wprowadzonego do sklepów w lutym br. smukłego mopa firmy Dyson.

Mop elektryczny Dreame w Polsce – to mocna konkurencja dla Dysona

Na polskim rynku zadebiutował nowy mop elektryczny. Dreame Mira Mop 10 to pierwszy tego typu sprzęt chińskiej marki, jaki możesz już kupić. Urządzenie wyróżnia się lekkością – jego masa to zaledwie 1,7 kg – co ma gwarantować mobilność, łatwość w manewrowaniu również przez osoby starsze, a nawet dzieci. Warto przypomnieć, że podobny smukły i lekki model mopa zaanonsowała marka Dyson, przy czym PencilWash waży około 2,2 kg.

Dodatkowo Mira Mop 10 charakteryzuje się zwinnością, gdyż głowica obraca się o pełne 360 stopni, ułatwiając w ten sposób dotarcie do zakamarków i ominięcie przeszkód. Sprzęt można też położyć na płasko, aby wjechać pod meble i usunąć zalegający pod nimi kurz.

Mira Mop 10 wyposażono w dwa zbiorniki na wodę – czystą o pojemności 0,34 litra i brudną o pojemności 0,25 litra. Mycie podłogi odbywa się przy wykorzystaniu systemu czyszczenia, co zgodnie z deklaracją producenta sprawia, że zużyta ciecz jest na bieżąco izolowana, zapobiegając rozmazywaniu brudu. Mop elektryczny ma również radzić sobie z włosami i sierścią zwierząt.

Do dyspozycji użytkowników Mira Mop 10 są łącznie trzy tryby pracy (trzy poziomy przepływu wody), takie jak tryb:

ssania – dedykowany do szybkiego usuwania rozlanych płynów,

lekkiego mopowania – mający sprawdzić się podczas codziennego sprzątania,

głębokiego czyszczenia – przeznaczony do łatwego pozbywania się zaschniętych i tłustych zabrudzeń.

Mira Mop 10 (źródło: Dreame)

Producent twierdzi, że urządzenie może pracować nieprzerwanie na jednym ładowaniu nawet 160 minut za sprawą akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2600 mAh. Użytkownik jest na bieżąco informowany o stanie pracy i poziomie naładowania za pomocą LED-owych diod.

Mop elektryczny Dreame Mira Mop 10 – dostępność i cena w Polsce

Dreame Mira Mop 10 zadebiutował już na polskim rynku. Cenę ustalono na 649 złotych. Producent twierdzi jednak, że z uwagi na premierę mop elektryczny do 12 maja 2026 roku sprzedawany będzie w promocji za 599 złotych.