Zadebiutował OnePlus Ace 6. Producent wie, jak zainteresować klientów

OnePlus Ace 6 ma zestaw cech, które powinny spodobać się potencjalnym użytkownikom. Nie można też odmówić mu atrakcyjnego, dość minimalistycznego wyglądu.

Premiera OnePlus Ace 6

Dziś odbyła się premiera OnePlus 15, a także bohatera tego tekstu. Dostajemy smartfon, który został wyposażony w 6,83-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2800 x 1272 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz i z maksymalną jasnością sięgającą 1800 nitów. Wymiary obudowy urządzenia wynoszą 163,41 x 77,04 x 8,3 mm, a waga to 213 g.

Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Elite Extreme Edition, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X), a także 256 GB, 512 GB lub 1 TB (UFS 4.1) przestrzeni na dane użytkownika.

Na pokładzie znalazł się też spory, dwukomorowy akumulator o pojemności 7800 mAh z obsługą szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 120 W. Producent deklaruje, że wystarczy tylko 16 minut, aby smartfon naładował się do 50%, a po 43 minutach akumulator będzie naładowany do pełna.

fot. OnePlus

OnePlus Ace 6 otrzymał główny aparat Sony IMX906 50 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Trzeba przyznać, że wyspa z aparatami zlokalizowana z tyłu – jak na współczesne standardy – jest minimalistyczna i może się podobać. Z kolei z przodu znalazł się aparat 16 Mpix, który ma sprawdzić się podczas wykonywania selfie i wideorozmów.

Obudowa smartfona może pochwalić się wodoodpornością i pyłoszczelnością na poziomie IP68 i IP69. OnePlus Ace 6 to także ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem, głośniki stereo i obsługa 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 z LHDC 5.0. To wszystko pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego ColorOS 16, opartego na Androidzie 16.

fot. OnePlus

OnePlus Ace 6 – cena i dostępność

Warto zaznaczyć, że OnePlus Ace 6 zadebiutował w Chinach i obecnie dostępny jest na tym rynku. Jego ceny przedstawiają się następująco:

12 GB / 256 GB – 2599 juanów (równowartość około 1328 złotych),

16 GB / 256 GB – 2899 juanów (równowartość około 1481 złotych),

12 GB / 512 GB – 3099 juanów (równowartość około 1583 złotych),

16 GB / 512 GB – 3399 juanów (równowartość około 1737 złotych),

16 GB / 1 TB – 3899 juanów (równowartość około 1992 złotych).