Oto OnePlus Watch 4. Spodoba Ci się

Smartwatch OnePlus Watch 4 doczekał się oficjalnej prezentacji. Ma on wiele zalet, a system operacyjny Wear OS by Google to tylko jedna z nich.

Nowy smartwatch OnePlus Watch 4 ma wiele zalet. Specyfikacja jest atrakcyjna

Smartwatch OnePlus Watch 4 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, Midnight Titanium i Evergreen Titanium, których nazwy wprost informują, że obudowa została wykonana ze stopu tytanu. Wymiary zegarka to 47,4×47,4×11 mm, a waga – 43 gramy bez paska i 68 gramów z paskiem. Konstrukcja cechuje się odpornością 5 ATM, IP68, IP69 i MIL-STD-810H.

Smartwatch OnePlus Watch 4 wyposażono w wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (310 ppi), który pokrywa szkło szafirowe. Producent podaje, że domyślna maksymalna jasność wynosi 600 nitów, ale może ona sięgnąć 1500 nitów w bardzo mocnym świetle lub nawet 3000 nitów po aktywacji samodzielnie skonfigurowanego trybu sportowego, również w bardzo mocnym świetle.

OnePlus Watch 4 (źródło: OnePlus)

Moc obliczeniową zapewniają z kolei dwa procesory: Qualcomm Snapdragon W5 i BES2800 oraz 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Pierwszy z chipsetów odpowiada za obsługę funkcji smart, natomiast drugi podstawowych opcji. Dzięki temu, według deklaracji producenta, czas pracy sięga 16 dni (lub do 5 dni w trybie smart albo do 3 dni przy intensywnym użytkowaniu).

Akumulator cechuje się pojemnością 646 mAh (OnePlus Watch 3 ma baterię 631 mAh) i można go ładować maksymalnie z mocą 7,5 W, w związku z czym ładowanie do 100% ma trwać około 75 minut (tj. godzinę i 15 minut).

Ponadto smartwatch OnePlus Watch 4 oddaje do dyspozycji ponad 100 trybów sportowych (sześć jest rozpoznawanych automatycznie po rozpoczęciu aktywności fizycznej) i prywatnego trenera personalnego, który będzie analizował wyniki i postępy podczas biegania, by na tej podstawie sugerować nowe cele i wskazówki, które pozwolą osiągać lepsze wyniki.

Zegarek pozwala też przeprowadzić szybką analizę stanu organizmu – w ciągu 60 sekund zmierzonych zostanie nawet 9 parametrów. Potrafi m.in. monitorować temperaturę nadgarstka, aczkolwiek nie działa jak typowy termometr. Ważną funkcją jest również wykrywanie upadków.

Za łączność odpowiadają Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, a do tego jest obsługujący dwie częstotliwości (L1+L5) GPS oraz moduł NFC, który można wykorzystać do płacenia z użyciem Google Pay, jako że smartwatch OnePlus Watch 4 pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 6.0 z interfejsem OxygenOS Watch 8. Niestety, eSIM nie jest obsługiwany.

Jeszcze nie wiemy, ile będzie kosztował smartwatch OnePlus Watch 4. Cena nie została podana przez producenta

Na tę chwilę nie wiemy, ile będzie kosztował smartwatch OnePlus Watch 4. Pozostaje przypomnieć, że OnePlus Watch 3, który zadebiutował w Polsce 18 lutego 2025 roku, kosztował na start w promocji 1299 złotych, a jego regularna cena została ustalona na 1499 złotych.

Dziś natomiast da się go kupić już za 999 złotych i może on być tak samo dobrym wyborem, jako że niewiele różni się od nowszego modelu (nieco mniejszą pojemnością akumulatora i trochę niższą jasnością maksymalną – 2200 nitów oraz starszym systemem na start – Wear OS 5).