Xiaomi upchnie ogromne akumulatory w swoich smartfonach

Do tej pory producenci najczęściej rekompensowali uważany przez wiele osób zbyt krótki czas pracy na pojedynczym ładowaniu coraz szybszym ładowaniem. Xiaomi zrobi jednak krok do przodu, na który czekają tysiące użytkowników.

Smartfony Xiaomi z akumulatorami o wielkich pojemnościach

Dziś standardową pojemnością akumulatora w smartfonie jest około 5000 mAh. To się jednak wkrótce zmieni, czego zwiastuny już widzieliśmy w postaci OnePlus Ace 3 z baterią o pojemności 6100 mAh, wykonaną w technologii Glacier Battery.

Na tym OnePlus nie zamierza jednak poprzestać, ponieważ chce umieścić w swoich smartfonach również akumulatory o pojemności 6500 mAh, a nawet 7000 mAh. Okazuje się, że nie tylko ten producent chce to zrobić – jego rodzimy konkurent, Xiaomi, również nad tym pracuje.

Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, zdradził, że Xiaomi aktualnie prowadzi badania nad różnymi pojemnościami akumulatorów w połączeniu z szybkim ładowaniem:

Pojemność akumulatora Maksymalna moc ładowania Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 5000 mAh 120 W 18 minut 5500 mAh 100 W 34 minuty 6000 mAh 120 W 30 minut 6500 mAh 100 W 49 minut 7000 mAh 120 W 40 minut 7500 mAh 100 W 63 minuty

Tutaj warto przypomnieć, że w lipcu 2024 roku Xiaomi zaprezentowało smartfon Redmi K70 Extreme Edition, który wyposażono w akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W. Pozwala ono naładować baterię od 0 do 100% w 24 minuty, czyli jeszcze szybciej.

Na pierwsze smartfony z wielkimi akumulatorami nie będziemy musieli długo czekać

Zapewne nieprzypadkowo dowiedzieliśmy się, że chiński producent pracuje nad połączeniem akumulatorów o ponadprzeciętnych pojemnościach z ładowaniem przewodowym o dużej mocy. Pierwsze efekty wysiłków Chińczyków możemy zobaczyć już w październiku 2024 roku.

To bowiem w tym miesiącu – dokładniej 21 października 2024 roku – spodziewamy się premiery nowego procesora Qualcomm Snadpragon 8 Gen 4, który podobnie jak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 trafi w pierwszej kolejności do flagowych smartfonów marki Xiaomi. A żeby było to możliwe, Xiaomi 15 i 15 Pro zadebiutują niedługo potem.

Według najnowszych informacji, Xiaomi 15 Pro otrzyma akumulator o pojemności 6000 mAh. Jeszcze większą baterię ma dostać model 15 Ultra – 6200 mAh. Chińczycy robią więc małe kroczki w kierunku nawet 7500 mAh.