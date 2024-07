Takie będą smartfony Xiaomi 15 i 15 Pro. Pełne specyfikacje trafiły do sieci

Premiera smartfonów Xiaomi 15 i 15 Pro wciąż jest jeszcze daleko. Niemniej w sieci już teraz pojawiły się wiarygodnie wyglądające specyfikacje obu tych urządzeń. Spójrzmy więc na to, czego możemy się po nich spodziewać.

Póki co cieszymy się latem, ale już jesienią zaprezentowany ma zostać topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Z najnowszych doniesień wynika, że pierwszymi smartfonami, które zostaną wyposażone w ten właśnie procesor, będą modele Xiaomi 15 i 15 Pro. Te same źródła zdradzają pełne specyfikacje obu tych urządzeń. Brzmią ciekawie, choć należy pamiętać, że nie są to informacje oficjalne.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi 15?

Według tych przecieków następca Xiaomi 14 zostanie wyposażony w relatywnie niewielki, bo 6,36-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów. Fragmencik tego panelu będzie zarezerwowany dla aparatu o rozdzielczości 32 Mpix.

Szerokie możliwości fotograficzne Piętnastce zapewnić ma przede wszystkim tercet aparatów z tyłu – wszystkie o rozdzielczości 50 Mpix. Stworzą go: główny sensor OmniVision OV50H w formacie 1/1,31 cala oraz czujnik ultraszeroki i teleobiektyw (1/2,76 cala), bazujące na technologii ISOCELL JN1 firmy Samsung.

To Xiaomi 14 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wydajnemu procesorowi towarzyszyć będzie maksymalnie 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X. Na pliki czekać ma natomiast do 1 TB pamięci UFS 4.0. W środku zainstalowany zostanie także akumulator o pojemności 4800-4900 mAh, który obsłuży szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz ładowanie indukcyjne o mocy 50 W. Całość zamknięta zostanie w obudowie spełniającej wymogi IP68.

Dopisek „Pro” zobowiązuje

Smartfon Xiaomi 15 Pro z kolei ma zostać wyposażony w 50 Mpix sensor OmniVision OV50N (1/1,3 cala) jako aparat główny, ultraszeroki czujnik Samsung JN1 oraz nieznany z nazwy sensor 1/1,95 cala dla teleobiektywu peryskopowego z 3-krotnym zoomem optycznym.

Urządzenie zaoferuje też pojemniejszy akumulator (5400 mAh), który w dodatku będzie można ładować z mocą 120 W (przewodowo) lub 80 W (indukcyjnie). Jego ekran zaś będzie większy (6,78 cala) i zaoferuje rozdzielczość 2K.

Pozostałe elementy specyfikacji (częstotliwość odświeżania, jasność, aparat do selfie, pamięć operacyjna i masowa czy pyło- i wodoszczelność) będą takie same jak w modelu bez dopisku „Pro”.

Ile trzeba będzie zapłacić za nowy smartfon Xiaomi?

Choć od premiery wciąż dzieli nas parę miesięcy, w wycieku znalazły się nawet informacje o prawdopodobnych cenach obu tych modeli w poszczególnych wariantach. Wygląda to tak:

Xiaomi 15: 12/256 GB – 4599 juanów (równowartość ~2495 złotych) 16 GB/1 TB – 5499 juanów (~2980 złotych)

15 Pro: 12/256 GB – 5299 juanów (~2870 złotych) 16 GB/1 TB – 6499 juanów (~3525 złotych)



Więcej modeli na horyzoncie

Na serię złożyć ma się jeszcze jeden model: Xiaomi 15 Ultra. Ma jednak dotrzeć na rynek z opóźnieniem – dopiero w 2025 roku. Żadne szczegóły na jego temat nie są jeszcze znane, a jedynym pewnikiem wydaje się wykorzystanie tego samego procesora, a więc Snapdragona 8 Gen 4. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że urządzenie trafi też do Polski, podczas gdy wariant Pro najpewniej ominie nasz kraj.

Znacznie szybciej, bo jeszcze przed końcem tego miesiąca, oficjalnej prezentacji mają doczekać się składane smartfony Xiaomi Mix Fold 4 i Mix Flip (a więc pierwszy model z klapką w ofercie Chińczyków). Będą to pierwsze urządzenia wyprodukowane w „inteligentnej” fabryce producenta w Changping, która samodzielnie podejmuje decyzje optymalizujące procesy. Gigant zainwestował w nią 2,4 mld juanów (równowartość ~1,3 mld złotych).

Z przecieków wynika, że oba „składaki” zostaną wyposażone w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Mix Fold 4 ma dokładać do tego aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 60 Mpix teleobiektyw portretowy, ultraszeroką kamerę 12 Mpix i 10 Mpix czujnik peryskopowy. Do tego dojdzie 16 GB RAM i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 100 W, ale to już wiemy od dłuższego czasu.

Tak wygląda Mix Fold 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Teraz w sieci pojawiły się dodatkowo informacje na temat modelu Mix Flip. Wynika z nich, że urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 4700 mAh i obsłuży szybkie ładowanie z mocą 67 W. Na jego tyle znaleźć mają się takie same aparaty 50 i 60 Mpix. Dostępne opcje pamięciowe mają zaś rozpoczynać się od 12/256 GB i kończyć na 16 GB/1 TB. Wkrótce wszystko powinno stać się jasne.