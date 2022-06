Trwa przedsprzedaż Huawei Band 7 – tej opaski nie warto przegapić

Akcja partnerska

Mówiąc o nowościach w segmencie tanich opasek fitnessowych, trudno będzie znaleźć lepszą propozycję niż Huawei Band 7. Warto ją zakupić zwłaszcza w najbliższych dniach, a to z powodu specjalnej promocji przedsprzedażowej. Przyjrzyjmy się więc samej opasce oraz ofercie na start jej dostępności w Polsce.

Opaska do zadań specjalnych

Huawei Band 7 jest opaską nie tylko dla fanatyków fitnessu. Jej szerokie zastosowania mogą się przydać zarówno seniorom, jak i osobom dorosłym, chcącym mieć większą kontrolę nad własnym organizmem. Zegarek zmierzy poziom natlenienia krwi (SpO2), określa jakość naszego snu oraz stresu (TruSleep & TruRelax), a także umożliwia stałe badanie tętna (TruSeen 4.0).

To jednak ciągle nie wszystko. Huawei Band 7 może również monitorować cykl menstruacyjny, co z pewnością ułatwi życie wielu paniom oraz parom. Oprócz tego, sprzęt potrafi śledzić naszą aktywność w aż 96 różnych trybach sportowych. Niezależnie od tego czy biegamy, gramy w koszykówkę czy jeździmy na rowerze, Huawei Band 7 ma nad wszystkim kontrolę.

Huawei Band 7 (źródło: Huawei Mobile)

Huawei Band 7 – specyfikacja techniczna

Najnowsza opaska Huawei może się pochwalić wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194 x 368 pikseli z dodatkową funkcją Always-On. Co więcej, ekran można spersonalizować, dzięki ponad 4000 tarcz do wyboru!

Obudowa ma grubość 9,99 mm, a zegarek bez paska waży zaledwie 16 g, a więc właściwie go nie czuć na nadgarstku. Opaska została wykonana z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, co – jak zapowiada producent – gwarantuje wieloletnią wytrzymałość.

Huawei Band 7 zachwyci użytkowników również długością działania. Dwa tygodnie na jednym ładowaniu oraz 10 dni w przypadku intensywnego użytkowania naprawdę robią wrażenie w czasach, gdy smartfony niemalże codziennie goszczą podłączone do ładowarek. A gdy już się rozładuje, wystarczy nieco ponad godzinka, by naładować baterię od zera do pełna.

Oprócz opisanych wcześniej funkcji, opaska wyświetla również powiadomienia ze smartfonu, a także obsługuje pogodę, budzik, minutnik, latarkę, opcję znalezienia telefonu oraz szybkie odpowiedzi na wiadomości SMS.

Huawei Band 7 (źródło: Huawei)

Szczegóły oferty przedsprzedażowej

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem Huawei Band 7, to Media Expert przygotowało bardzo fajną ofertę przedsprzedażową. Do 26 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów, opaskę w trzech kolorach (czarnym, różowym i zielonym) kupicie aż o 50 złotych taniej!

199 złotych to cena, przy której sam zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie potrzebuję nowej opaski na swoim nadgarstku. Warto się pospieszyć z zakupem, ponieważ od 27 czerwca regularna cena Huawei Band 7 będzie wynosić 249 złotych. Nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby zakupić też opaskę w tańszej cenie teraz, a zapłacić maksymalnie za 30 dni, za pośrednictwem programu PayPo w internetowym sklepie Media Expert.

No to jak, który kolor wybieracie?

Wpis powstał przy współpracy z Huawei Polska i Media Expert