Prawdziwie nielimitowany internet domowy przez miesiąc za darmo w T-Mobile

Klienci, którzy od dziś zdecydują się na internet domowy bez limitu danych w T-Mobile, będą mogli korzystać z niego przez pierwszy miesiąc za darmo. A potem mogą zdecydować, czy chcą go nadal, czy jednak nie spełnił ich oczekiwań. Rezygnacja z usługi nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Internet domowy bez limitu danych przez (pierwszy) miesiąc za darmo w T-Mobile

Od dziś, tj. 21 czerwca 2022 roku, klienci, którzy podpiszą umowę na internet domowy 4G/LTE/5G bez limitu danych i limitu prędkości, będą mogli korzystać z niego przez pierwszy miesiąc bez opłat. Po upływie 30 dni mogą zdecydować, czy chcą dalej mieć dostęp do tej usługi, czy jednak nie, bo nie spełniła ich oczekiwań. Rezygnacja jest darmowa, aczkolwiek operator zapewnia, że jego internet jest dostępny zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach i wszędzie można komfortowo z niego korzystać.

Klienci mają do wyboru cztery taryfy z nielimitowanym internetem domowym 4G/LTE/5G. Najtańsza „S” kosztuje 60 złotych co miesiąc i ogranicza prędkość transferu danych do 30 Mbit/s. Kolejne dwie oferty, „M” za 70 złotych i „L” za 90 złotych miesięcznie, również mają ograniczenie prędkości – odpowiednio do 60 Mbit/s i 90 Mbit/s. Taryfa „XL” bez limitu prędkości kosztuje natomiast 130 złotych co miesiąc i jest ofertą z routerem z anteną zewnętrzną (w pozostałych operator zapewnia w standardzie router domowy, a za model z anteną zewnętrzną trzeba dopłacać 20 złotych miesięcznie).

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Klienci, którzy posiadają abonament komórkowy w T-Mobile, otrzymają rabat na nielimitowany internet domowy w wysokości 20 złotych miesięcznie, dzięki czemu za taryfę „S” zapłacą 40 złotych, za „M” – 50 złotych, za „L” – 70 złotych, a za „XL” – 110 złotych co miesiąc. Rabatu nie dostaną jednak użytkownicy ofert „XS 3 GB” i „XXS 3 GB”. Ponadto wszystkie ww. ceny to kwoty z rabatami za zgody marketingowe, obsługę elektroniczną i terminową płatność.

Jak kupić nielimitowany internet domowy od T-Mobile?

Promocja dostępna jest m.in. za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, na której można w pierwszej kolejności sprawdzić dostępność oferty w danej lokalizacji. Może się bowiem okazać, że w danym miejscu operator oferuje światłowód o prędkości do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s lub do 900 Mbit/s (w mieszkaniach od – odpowiednio – 40 złotych, 50 złotych i 70 złotych, zaś w domach od 60 złotych, 70 złotych i 90 złotych). W pakiecie ze światłowodem dodawany jest router WiFi Premium 2.0 (aktualnie) za 0 złotych. W przypadku światłowodu operator również daje rabat w wysokości 20 złotych osobom, które korzystają już z jego abonamentu komórkowego.

Jeśli zaś chodzi o nielimitowany internet 4G/LTE/5G, to klienci mają do wyboru wiele różnych routerów – oprócz routera z anteną domową od 9 złotych, są to: D-Link DWP-812KT (od 9 złotych), ZTE MF258K (od 9 złotych) i WNC T-Mobile Internet 5G Home Office (za 199 złotych). Dostępność routera jest zależna od konkretnej oferty.