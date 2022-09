Powrót do szkoły czy na studia? Tylko z fajnym laptopem! Przeglądamy ofertę GIGABYTE

Akcja partnerska

Laptop jest urządzeniem, które kupujemy na lata, a więc wybór budżetowego rozwiązania zaowocuje tym, że po jakimś czasie może zabraknąć mocy obliczeniowej. Z okazji powrotu do szkoły czy na studia warto wybrać coś “mocniejszego” (ale też niekoniecznie drogiego) – kupując uczniowi liceum bądź technikum laptopa ten okaże się nieocenioną pomocą w trakcie kolejnych semestrów.

Gdy uczeń przebrnie przez szkołę średnią przyjdzie czas na studia, na których właśnie ten sam laptop o solidniejszej specyfikacji wciąż poradzi sobie z bardziej i mniej wymagającymi zadaniami – nie będzie potrzeby wymiany sprzętu na nowszy model.

A jeśli student potrzebuje czegoś na teraz (bo przykładowo obecny laptop już nie domaga), a w kolejnych semestrach musi przebrnąć przez kolejne projekty, zaliczenia, sesje, a finalnie pracę inżynierską/magisterską to wydajny laptop okaże się niezastąpiony. Kto wie, może w wymarzonej pracy prosto po studiach, to samo urządzenie będzie wykorzystywane właśnie tam.

Powrót do szkoły 2022. Solidny laptop dla ucznia?

GIGABYTE ma w swojej ofercie laptopy, które dzieli na trzy główne serie – GIGABYTE, AORUS i AERO.

GIGABYTE to budżetowe propozycje – oferują solidne specyfikacje w rozsądnym budżecie. Linia AORUS stworzona jest dla graczy (albo dla użytkowników, którzy lubią naprawdę szybkie laptopy!), a seria AERO – dla najbardziej kreatywnych – m.in. twórców treści.

Oczywiście uczeń raczej nie potrzebuje najpotężniejszej wydajności, a więc najrozsądniejsze będą dla niego urządzenia GIGABYTE. Moją uwagę zwrócił model GIGABYTE G5, który obecnie możemy kupić za około 3500 złotych. Ta opcja sprawdzi się w rękach ucznia, który wykorzystuje swojego laptopa do nauki, konsumpcji treści, rozrywki oraz, po godzinach, oczywiście do gier! A takie urządzenie bezproblemowo radzi sobie nawet z bardziej wymagającymi tytułami.

Na jego pokładzie znajdziemy kartę graficzną GeForce RTX 3050, która jest podstawowym modelem z obecnej generacji kart graficznych RTX 3000 (Ampere), jednak wciąż zapewnia zaskakująco dobrą wydajność w tej cenie, przez co nie musimy się martwić przez dobrych kilka lat o wydajność w nowszych grach. Do dyspozycji znajdzie się także procesor Intel Core i5-11400H, który z ww. RTX-em zapewni naprawdę ogromny zapas mocy obliczeniowej.

Takie rozwiązanie bezproblemowo poradzi sobie w mniej i bardziej zaawansowanych tytułach – w szybkich grach e-sportowych typu Valorant, CS:GO, Fortnite, Apex Legends czy LoL, (gdzie każdy FPS więcej jest na wagę złota) karta wygeneruje ponad 120 klatek na sekundę, wykorzystując potencjał matrycy o odświeżaniu 144 Hz.

Dodatkowo do dyspozycji jest technologia upscalingu DLSS, która w kompatybilnych grach pozwoli uzyskać dodatkowe FPS, jednocześnie praktycznie nie tracąc na jakości obrazu, która przyda się w bardziej wymagających grach AAA.

Chodzenie ze szkoły nie wiążę się wyłącznie z nauką i pracą w podstawowych programach jak PowerPoint czy Word. Za dobre wyniki w szkole należy się przecież czas wolny, który można spędzić w ulubionej grze.

Oczywiście, GIGABYTE G5 to nie tylko propozycja dla ucznia, ale ogólnie dla osoby poszukującej czegoś taniego, ale i wydajnego (stosunek wydajność/cena jest tu naprawdę bardzo dobry!). Do konfiguracji laptopa z kartą graficzną GeForce RTX 3060 trzeba dopłacić tysiąc złotych, bo najtańsza opcja laptopa GIGABYTE A5 z układem RTX 3060 i procesorem Ryzen 5 5600H kosztuje 4600 złotych – cena oczywiście idzie w parze z wyższą wydajnością graficzną w postaci zdecydowanie szybszego układu NVIDII, a więc fani linii serii GeForce nie będą tu narzekać.

Seria RTX 30, poza ray tracingiem i rdzeniami Tensor, ma także do dyspozycji Enkoder NVIDIA (NVENC), który sprzętowo realizuje enkodowanie, co jest zdecydowanie wydajniejsze od standardowego programowego enkodera x264, ale i oferuje lepszą jakość obrazu podczas streamowania swojej ulubionej na Twitchu, YouTube czy Facebooku. Na to też jest przecież czas w roku szkolnym – to dobry i kreatywny sposób na spędzanie wolnego czasu. Łączenie zabawy w postaci gry z pracą twórczą, jaką jest tworzenie treści w internecie, stało się obecnie zupełną normą.

GeForce RTX 3060 w wersji dla laptopów jest obecnie piątą najpopularniejszą kartą graficzną w rankingu Steama – wyniki powinny mówić same za siebie. Jest to układ, który za sprawą solidnej specyfikacji zapewnia idealne warunki do grania w rozdzielczości 1080p, przy najwyższych nastawach graficznych, bezproblemowo wyświetlając 60 FPS (a nawet więcej), nawet w najnowszych grach komputerowych – typu Dying Light 2, Spider-Man Remastered czy God of War.

Czy studentowi potrzeba więcej?

Studenci z pewnością częściej na zajęciach korzystają z laptopów niż uczniowie, są bowiem kierunki studiów, gdzie bez przenośnego komputera ani rusz. Potrzebują solidnego (przede wszystkim niezawodnego) sprzętu, który nie zawiedzie ich w żadnym momencie.

Niezależnie czy pracujecie w programach graficznych – Photoshop, Ilustrator czy montujecie filmy w Premiere Pro, warto mieć do dyspozycji większą moc obliczeniową, gwarantowaną przez dedykowane karty graficzne, której nie są w stanie zapewnić laptopy ze zintegrowanymi układami graficznymi (iGPU). Wybór laptopa dla studenta powinien być definiowany przeznaczeniem. Dla mniej wymagających wciąż sprawdzą się modele GIGABYTE, bo kto powiedział, że każdy potrzebuje topowej specyfikacji.

Oczywiście ci, którzy wymagają więcej, mogą zainteresować się laptopem GIGABYTE A5 w konfiguracji z kartą graficzną GeForce RTX 3060 i procesorem Ryzen 7 5800H – koszt to 6000 złotych. Szybka karta graficzna to oczywiście wyższa wydajność w programach, które korzystają z akceleracji procesora graficznego – np. w Da Vinci Resolve (w wersji płatnej), Adobe Premiere Pro czy Lightroom.

Dedykowana karta graficzna – taka jak GeForce RTX 3060 – pozwala skrócić czas renderowania filmu – można bardzo szybko zmontować filmy z przykładowo wakacyjnych wyjazdów, bez niepotrzebnego czekania. W mgnieniu oka wszystkie najważniejsze (udokumentowane) wspomnienia będą w jednym miejscu – w postaci plików wideo.

Poza wydajną kartą graficzną, do dyspozycji mamy tutaj szybki procesor, który bezproblemowo poradzi sobie z każdym programem, wykorzystującym moc obliczeniową CPU, dzięki czemu zadania realizowane procesorowo będą wykonywane w okamgnieniu.

AORUS 15P w wersji z kartą graficzną GeForce RTX 3070 i procesorem Intel Core i7-11800H kosztuje nieco więcej, bo 7 tysięcy złotych, ale to już naprawdę solidny sprzęt dla bardzo wymagających studentów. RTX 3070 to przede wszystkim więcej klatek na sekundę w grach, ale także zdecydowanie szybsze renderowanie w Blenderze – wyższa wydajność to nie tylko efektywniejsza, ale także krótsza praca, a wolny czas zaoszczędzony dzięki szybszemu układowi możemy spożytkować na relaks – przykładowo w ulubionej grze komputerowej.

Na koniec coś dla wymagających bezkompromisowego sprzętu

Brak kompromisów, topowa wydajność, szeroki zakres funkcji? Takie okażą się laptopy z serii AORUS i AERO, gdzie pierwsza z nich dedykowana jest raczej dla graczy, jednak z uwagi na bardzo mocne parametry może być to urządzenie wielozadaniowe – do pracy, a po godzinach do zabawy (w postaci gier!).

Proponowałbym model AORUS 17 XE4, w wariancie z kartą graficzną GeForce RTX 3070 Ti, procesorem Intel Core i7-12700H, a także z ekranem w rozdzielczości Full HD i odświeżaniem 360 Hz, który testowaliśmy na łamach Tabletowo.

W cenie około 10000 złotych mamy do dyspozycji flagową specyfikację, która – niezależnie od zadania – poradzi sobie znakomicie. Granie w najwyższych detalach, nawet z funkcją Ray Tracing, czyli śledzenia promieni, która jest wspierana przez karty GeForce RTX w grach typu Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Far Cry 6, to żaden problem. Night City i Yara z Ray Tracingiem, gwarantujące realistyczne odbicia i oświetlenie, wyglądają naprawdę super!

Jeśli szukacie czegoś jeszcze bardziej wypasionego, spójrzcie w stronę AORUS YE5, AERO 17 XE4, czy AERO 16 YE5. Sprzęt tego pokroju poradzi sobie z każdym zadaniem – Photoshopem, Premiere Pro, Blenderem czy innymi aplikacjami, wymagającymi superszybkiego GPU.

Są bowiem programy komputerowe, które garściami czerpią z rdzeni Tensor czy RT, znajdujących się na pokładzie wszystkich układów z serii GeForce RTX – przykładowo Adobe Dimension, w którym realizowane sprzętowo śledzenie cieni jest w stanie wygenerować realistyczną scenę twojego produktu, czy w Adobe Substance 3D Designer do tworzenia modeli, gdzie cienie też grają ważną rolę.

Dodatkowo twórcy bezproblemowo wykorzystają rozwiązania NVIDIA Studio, które również czerpią wszystko, co najlepsze, z rdzeni NVIDIA Tensor.

Platforma z zainstalowanymi sterownikami NVIDIA Studio może pochwalić się najwyższą wydajnością w aplikacjach – zapewnia przede wszystkim krótszy czas renderu projektów, co pozwala skrócić czas pracy. W pakiet Studio wchodzą także takie narzędzia, jak NVIDIA Broadcast, które może przydać się streamerowi czy osobom, które prowadzą wideokonferencje.

Rdzenie Tensor w kartach graficznych RTX działają tu cuda – AI może sprawić, że nasz kadr za sprawą kilku kliknięć będzie wyglądał bardzo dobrze, bowiem do dyspozycji są takie funkcje, jak poprawa oświetlenia czy źle prezentujący się drugi plan.

Dla kart graficznych RTX dostępna jest również aplikacja NVIDIA Canvas, która wykorzystuje sztuczną inteligencję – no i oczywiście rdzenie Tensor do wykonywania niezwykle szczegółowych obrazów. Kilkanaście klików myszką (w aplikacji dostępnych jest kilka pędzli z różnymi efektami) jest w stanie zastąpić kilka, a nawet kilkadziesiąt godzin pracy nad autorskim pejzażem, gdzie sztuczna inteligencja praktycznie nas wyręcza.

Z okazji powrotu do szkoły i na uczelnie x-kom przygotował masę promocji, która obejmuje także laptopy GIGABYTE z kartami NVIDIA GeForce.

Materiał powstał przy współpracy z GIGABYTE