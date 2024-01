Cena nowego tabletu Lenovo Tab M11 pozytywnie zaskakuje

Przy okazji targów CES 2024 w Las Vegas Lenovo zaprezentowało nowe laptopy z serii Yoga i IdeaPad oraz LEGION i LOQ, a także tablet Lenovo Tab M11. Informacje o nim pojawiły się już kilka tygodni temu, ale teraz producent oficjalnie potwierdził jego cenę. I pozytywnie zaskoczył.

Specyfikacja tabletu Lenovo Tab M11

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 1920×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem Lenovo Tab Pen. Na przodzie tabletu umieszczono też 8 Mpix aparat.

Lenovo Tab M11 (źródło: Lenovo)

Na tyle również znajduje się 8 Mpix aparat, lecz na wybranych rynkach jego rozdzielczość zostanie zwiększona do 13 Mpix (Lenovo nie podaje informacji, na których). „Pod maską” Lenovo Tab M11 umieszczono zaś procesor MediaTek Helio G88 oraz od 4 do 8 GB RAM i od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Tę ostatnią będzie można rozszerzyć o nawet 1 TB za pomocą karty microSD.

Ponadto tablet zaoferuje swoim właścicielom m.in. cztery głośniki stereo z Dolby Atmos, złącze słuchawkowe 3,5 mm i Bluetooth 5.1. Całość zasili akumulator o pojemności 7040 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 15 W (przez port USB-C; USB 2.0). Producent deklaruje, że w pełni naładowana bateria wystarczy na nawet 10 godzin strumieniowania wideo.

Lenovo Tab M11 trafi do klientów z systemem Android 13. Lenovo informuje, że tablet powinien otrzymać aktualizację do Androida 14 i Androida 15, a do tego ma dostawać poprawki zabezpieczeń do stycznia 2028 roku, czyli przez prawie 4 lata od rynkowej premiery.

7 Ocena

Cena Lenovo Tab M11 jest niższa niż się spodziewaliśmy

Według przedpremierowych informacji z końcówki września 2023 roku Lenovo Tab M11 miał kosztować ~330 dolarów. Doniesienia te jednak się nie potwierdziły, gdyż producent oficjalnie ogłosił, że tablet będzie kosztował od 179,99 dolarów (równowartość ~715 złotych). Rozpoczęcie jego sprzedaży planowane jest w kwietniu 2024 roku.

Lenovo Tab M11 (źródło: Lenovo)

W sklepach dostępne będą trzy konfiguracje: 4/64 GB, 4/128 GB i 8/128 GB oraz dwie wersje kolorystyczne: Luna Grey i Seafoam Grey. Ponadto klienci dostaną do wyboru modele bez i z modemem LTE.