Tani tablet do 1000 złotych? Lenovo ma taki i dorzuca do zestawu rysik oraz grę dla dzieci

Lenovo jest jednym z liderów sprzedaży tabletów na świecie. Oferuje urządzenia w różnych przedziałach cenowych, ale najnowsza propozycja bardzo szybko określa swoją grupę docelową. Jest tanio, a do tego można dostać grę gratis.

Tablet Lenovo Tab M11 wprost z targów CES

Lenovo działa bardzo szybko. Nie trzeba było długo czekać, żeby poznać polską cenę nowego tabletu Tab M11, a przecież urządzenie zostało zaprezentowane po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu. Wydawało się, że minie sporo czasu, zanim producent wdroży sprzęt do dystrybucji w Polsce, ale nie – to już się dzieje. Mało tego: nie dość, że tablet dostępny jest w sprzedaży, to oferuje kilka rzeczy, których próżno szukać w określonym przez producenta przedziale cenowym.

„Sucha” specyfikacja nie jest specjalnie porywająca. Przypomnimy, że wykorzystano tu 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i maksymalnej jasności 400 nitów. Z przodu mamy jeszcze do dyspozycji aparat 8 Mpix – zresztą taki sam zamontowany jest na tylnej części obudowy.

Lenovo Tab M11 (źródło: Lenovo)

W środku działa procesor MediaTek Helio G88, 4 GB lub 8 GB RAM (w zależności od wersji) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej na system, aplikacje i dane. Opcjonalnie miejsce na zdjęcia i filmy można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Zaplecze komunikacyjne ogranicza się do standardowej obsługi Wi-Fi, GPS oraz Bluetooth 5.1. Wśród portów można też wyliczyć audio jack 3,5 mm oraz USB-C.

W obudowie zmieściły się cztery głośniki, które pracują w trybie stereo i obsługują dźwięk Dolby Atmos, a także bateria o pojemności 7040 mAh z dość wolnym ładowaniem 15 W.

Tablet w wersji podstawowej wyceniono na 899 złotych. W tej cenie dostajemy urządzenie wraz z rysikiem Lenovo, co może liczyć się jako interesująca wartość dodana.

Promocja, dzięki której dostaniemy grę gratis

Przy okazji wprowadzania tabletu Tab M11 do sprzedaży, Lenovo uruchomiło akcję, której celem jest wsparcie edukacji najmłodszych. Przy zakupie urządzenia można otrzymać grę Lekti Monster, służącą do nauki czytania i jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Gra Lekti Monster (źródło: Lenovo)

By otrzymać grę, należy do 30 czerwca 2024 roku zakupić tablet Lenovo objęty promocją, a następnie przedstawić dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury na osobę fizyczną (bez NIP) i przesłać go za pomocą formularza zgłoszeniowego w ciągu 14 dni od momentu zakupu.

Podkreślę tylko, że w promocji bierze udział nie tylko najnowszy tablet, ale cała rodzina modeli. Ich listę znajdziemy tutaj. Wszystkie inne informacje znajdziecie w Regulaminie.