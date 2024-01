Spotify za darmo dzięki aplikacji Żappka. Zielone kolory się przyciągają

Ostatnimi czasy Żabka coraz śmielej przenika do cyfrowego świata. Aplikacja Żappka rozwija się, a sympatycznego płaza Żabu możemy znaleźć nawet w Fortnite. Czas więc na darmowe Spotify.

Spotify Premium przez 3 miesiące za darmo

Zdaję sobie sprawę, że ostatnimi czasy zwrot „za darmo” jest często nadużywany przez usługodawców. Bywa, że organizowane przez nich prezenty tak naprawdę nie są darmowe: należy wysłać gdzieś SMS-a, włączyć płatny pakiet czy zapisać do jakiegoś newslettera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się tego typu reklamom i zwraca uwagę na dobór słów. Na początku stycznia prezes UOKiK nałożył na T-Mobile ponad 25 milionów złotych kary – właśnie za niewłaściwe zastosowanie materiałów promocyjnych w akcji „1200 GB za darmo przez rok”.

Wracając więc do promocji Żabki: technicznie rzecz biorąc, aby otrzymać 3-miesięczny dostęp do Spotify Premium, nie wydamy pieniędzy. Pod tym względem jest „za darmo”. Jednak za kod promocyjny płacimy zgromadzonymi w aplikacji Żappka punktami, czyli żappsami. Inną opcją jest zdobycie go w grze Żabu – dostępny jest tam jako jedna z nagród.

Oczywiście obowiązują też inne warunki. Oferta Spotify Premium z Żabką działa do 22.12.2025 r. i dotyczy tylko nowych użytkowników planu Premium Individual. Jeśli więc kiedykolwiek wcześniej korzystaliśmy z płatnego planu, kod nie zadziała na tym samym koncie Spotify. Kod można aktywować na stronie https://www.spotify.com/pl/ppt/zabka/.

Żappsy specyficzną „kryptowalutą”

Program lojalnościowy Żabki jest całkiem dobrze przemyślany. Wśród rzeczy, które można zyskać za żappsy znajdują się nie tylko zniżki na produkty ze sklepu, ale także różne usługi partnerów zewnętrznych. Teraz dołącza do nich Spotify.

Co ciekawe, możemy mieć wpływ na to, jakich partnerów Żabka zaprasza do współpracy. Pomysły na kolejne firmy, które mogłyby pojawić się w aplikacji w sekcji „Wszystko za żappsy” można zgłaszać na serwerze Discord Żabki, na kanale #co-za-żappsy.