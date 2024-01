Lenovo otworzyło worek z gamingowymi laptopami. Co nowego w seriach Legion i LOQ?

Z okazji CES 2024, Lenovo przygotowało zapowiedź nowych laptopów dedykowanych graczom. Nowe modele z serii Lenovo Legion mają być wyposażone w nowe technologie, a także sztuczną inteligencję, poprawiającą szybkość i wydajność. Całość ma być okraszona zupełnie nowym ekosystemem dla graczy!

Co nowego?

Lenovo ogłosiło właśnie nowe wersje laptopów dedykowanych graczom. Sprzęty będą ociekać sztuczną inteligencją, zadaniem której ma być poprawa szybkości i wydajności urządzeń. Do tego inżynierowie postarali się o zamontowanie zupełnie nowej technologii „Legion Coldfront: Hyper”. Zgodnie z zapowiedzią firmy, Coldfront ma „uwolnić jeszcze więcej mocy przy jednoczesnym utrzymaniu niższych temperatur i hałasu”.

Oprócz nowych laptopów, Lenovo wprowadzajednocześnie cały ekosystem dedykowany graczom. W jego skład wchodzą nie tylko urządzenia, ale również oprogramowanie oraz usługi gamingowe. Brzmi to bardzo ciekawie, ale na pewno najbardziej interesujące z tego wszystkiego są nowe laptopy. W portfolio firmy pojawi się kilka różnych propozycji, dostosowanych do wymagań konkretnych grup osób.

Lenovo Legion 7i, Legion 5i oraz Legion Slim 5 będą przeznaczone dla graczy, którzy chcą nie tylko bawić się w swoich ulubionych tytułach, ale również muszą korzystać z bardziej wymagających aplikacji. Z kolei Lenovo Legion 9i, Legion Pro 7i i Legion Pro 5i to propozycja dla osób chcących grać w produkcje AAA na maksymalnych ustawieniach.

Legion 5i Legion 7i Legion 9i Legion Pro 5i Legion Pro 7i Legion Slim 5 Tak prezentuje się tegoroczna seria Lenovo Legion (źródło: informacja prasowa)

Lenovo zapowiada odświeżenie na rynku laptopów, proponując również nowe modele z serii LOQ. Do kupienia będą laptopy Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 i Lenovo LOQ 15AHP9. Ich rdzeniem jest autorski układ chipów „AI Lenovo” o wdzięcznej nazwie „LA AI”. Dzięki ich zastosowaniu, gracze będą mogli cieszyć się jeszcze większą wydajnością swojego sprzętu.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie

Warto omówić specyfikację techniczną nowych modeli Legion i LOQ. Lenovo Legion 9i będzie wyposażony w układ Lenovo LA3-P AI, a sercem tego sprzętu będzie najnowszy procesor Intel® Core™ Gen i9-14900HX w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4090. W 16,9-calowym laptopie zamontowano również wyświetlacz 16:10 165Hz VRR Mini-LED PureSight, do 64GB pamięci DDR5 5600 MHz oraz maksymalnie do 2 TB pamięci masowej.

Lenovo Legion odbiega wyglądem od typowych, gamingowych laptopów, które często mają charakterystyczny wygląd. Zamiast tego stawiają na uniwersalność i to jest mocny plus tego sprzętu.

Warto jednak podkreślić, że wysoka wydajność będzie nie tylko w serii 9i, ale także 7i oraz 5i. Na pokładzie znajdą się najnowsze procesory Intel Core i9 14900HX w Lenovo Legion 7i i Lenovo Legion 5i. W przypadku Slim 5 postawiono na AMD Ryzen 8040. Wszystkie Laptopy z serii Lenovo Legion będą dostępne z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4070. Serie 7i, 5i i Slim 5 mają mieć do 32 GB pamięci RAM oraz do 1 TB pamięci na dane. Zarówni Legion 7i, jak i wersje 5i będą 16,9-calowe.

Legiony mają nie tylko piękne wnętrze, ale i na zewnątrz wyglądają świetnie (źródło: informacja prasowa)

A jak to wygląda w przypadku serii LOQ? Tegoroczna linia Lenovo LOQ ma oferować graczom duże możliwości konfiguracji. Dostępne będą różne procesory Intela i AMD, a także karty graficzne NVIDIA z serii 20, 30 oraz 40. Układ Lenovo LA1 AI będzie obecny we wszystkich laptopach z serii LOQ.

Do wyboru będą urządzenia z dwoma różnymi wyświetlaczami. Jeden panel to WQHD 165 Hz (1440p) z czasem reakcji na poziomie 5 ms, a drugi to klasyczny panel Full HD 144 Hz. Oba 15,6-calowe ekrany mają mieć 100% pokrycia kolorów sRGB, dzięki czemu gracze mogą spodziewać się niezłego odzworowania kolorów.

A tak prezentuje się nowy Lenovo LOQ (źródło: informacja prasowa)

Coldfront: Hyper ma robić różnice

Lenovo Legion opracowało specjalną technologię Coldfront: Hyper, która ma zmieniać sposób, w jaki powietrze opuszcza obudowę laptopa. Lenovo twierdzi, że „gorące powietrze z chipów jest wtłaczane przez przypominającą kanał komorę hiperbaryczną w środku laptopa. Dolna pokrywa została zaprojektowana tak, aby zapobiegać mieszaniu się gorącego powietrza wydmuchiwanego z tylnego otworu wentylacyjnego z zimnym powietrzem zasysanym przez podwójne wentylatory”.

Wszystko po to, aby przy dużym obciążeniu nie dochodziło do przegrzewania się podzespołów oraz obniżania wydajności całego laptopa. Trzeba przyznać, że brzmi to obiecująco i, jeżeli tak będzie działać, to inżynierowie wykonali kawał świetnej roboty.

Cena i dostępność

Nie znamy jeszcze dokładnych dat, w których wyjdzie na rynek każdy ze wspomnianych modeli, ale Lenovo podało szacunkowy okres. Poznaliśmy za to ceny różnych model.

Całość prezentuje się następująco:

Lenovo Legion 9i – koniec lutego 2024 – od 4299 euro (około 18700 złotych),

Lenovo Legion 7i – koniec lutego 2024 – 1999 euro (około 8700 złotych),

Lenovo Legion 5i – styczeń 2024 – od 1399 euro (około 6100 złotych),

Lenovo Legion Slim 5 – koniec marca 2024 – od 1499 euro (około 6520 złotych),

Lenovo Legion Pro 7i – koniec lutego 2024 – od 3099 euro (około 13480 złotych),

Lenovo Legion Pro 5i – koniec lutego 2024 – od 1599 euro (6955 złotych),

Lenovo LOQ 15IRX9 – połowa stycznia 2024 – od 1099 euro (4780 złotych),

Lenovo LOQ 15IAX9I – połowa stycznia 2024 – od 799 euro (3475 złotych),

Lenovo LOQ 15IAX9 – połowa stycznia 2024 – od 899 euro (3910 złotych),

Lenovo LOQ 15AHP9 – koniec marca 2024 – od 1049 euro (4560 złotych).

Któryś z modeli szczególnie zwrócił Waszą uwagę?