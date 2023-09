Oto Lenovo Tab M11. Wiemy o nim już niemal wszystko

W sieci pojawiły się informacje, że Lenovo przygotowuje się do premiery swojego kolejnego tabletu. Tym razem mowa o modelu Tab M11, który jest następcą urządzenia wprowadzonego na rynek aż 3 lata temu. Dzięki nieoficjalnym doniesieniom wiemy już o nim naprawdę sporo. Co zaoferuje?

Specyfikacja Lenovo Tab M11

Według przedpremierowych doniesień, producent wyposaży swój nowy tablet w 10,95-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD, o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie 207 ppi. O ekranie wiemy jeszcze, że jego stosunek powierzchni do przedniego panelu wynosi 85%, a maksymalna jasność to 400 nitów.

Motorem napędowym Lenovo Tab M11 zostanie prawdopodobnie procesor MediaTek G88 – jednostka, która swoją premierę miała 2 lata temu i potrafi rozpędzić się do 2 GHz. Chipset będzie wspierany przez 4 GB lub 8 GB RAM, a także 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wybranej konfiguracji). Tablet wspiera obsługę kart microSD o pojemności do 1 TB.

Na pokładzie znalazły się też oczywiście aparat główny i kamerka do selfie. Wiadomo, że oba sensory będą mogły pochwalić się 8 Mpix matrycą. Warto dodać, że tablet Lenovo zaoferuje swoim użytkownikom także 4 głośniki wspierające technologię Dolby Atmos, złącze audio 3,5 mm, oraz GPS. Na próżno szukać tu jednak modułu LTE lub 5G, a szkoda, bo to znacząco uatrakcyjnia takie urządzenie.

Lenovo Tab M11 (źródło: Windows Report)

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 7040 mAh, który powinien wystarczyć na około 10 godzin pracy na ekranie. Po wyjęciu z pudełka Lenovo Tab M11 ma działać w oparciu o system Android 13, jednak kupujący mają otrzymać zapewnienie o aktualizacji do Androida 15 i regularnych poprawkach zabezpieczeń aż do stycznia 2028 roku.

Kiedy premiera?

Portal Windows Report, który udostępnił zarówno specyfikację, jak i grafiki nadchodzącego tabletu Lenovo twierdzi, że producent wypuści na rynek także akcesoria przeznaczone do tego modelu. Będzie to etui typu Folio (bez klawiatury) oraz specjalny rysik do obsługi urządzenia.

Lenovo Tab M11 (źródło: Windows Report)

Sprzęt dostępny ma być w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej oraz zielonej. Chociaż trzeba przyznać, że wizualnie tablet prezentuje się naprawdę dobrze, to jednak jego specyfikacja nie jest wybitna.

Chociaż nie pojawiła się żadna data premiery, to jednak serwis, który udostępnił informacje o tym urządzeniu podaje, że Lenovo Tab M11 powinien kosztować koło 330 dolarów, czyli równowartość ~1455 złotych.