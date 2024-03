Ważna konferencja Google już 14 maja. Czego się po niej spodziewać?

Wiosenne konferencje Google to okazja do zapoznania się z nowymi usługami oraz produktami giganta z Cupertino. Co tym razem może nam zaproponować firma?

Google I\O 2024 odbędzie się w maju

Konferencje Google I/O to wydarzenia, które początkowo służyły głównie programistom. Z czasem stały się one imprezami, podczas których coś ciekawego usłyszeć i zobaczyć mogli także zwykli fani usług i produktów proponowanych przez giganta z Mountain View. Właśnie nadchodzi kolejna z nich.

Każdego roku Google, jeszcze zanim ogłosi datę konferencji, uruchamia na stronie, która jest jej poświęcona, nową zagadkę. Pozwala ona odgadnąć chętnym datę, na którą zaplanowano wydarzenie. W tym roku ma ona postać gry z 15 poziomami. Sami możemy w nią zagrać. Dajcie znać, ile poziomów byliście w stanie opanować – to wcale nie jest takie proste!

Gdy ukończymy wszystkie poziomy, przed naszymi oczami pojawi się oficjalne zaproszenie na 14 maja 2024 roku. Nie jest to żadną tajemnicą, bo post o dokładnym terminie pojawił się na oficjalnym profilu Google for Developers w platformie X zaledwie kilka godzin po odpaleniu gry.

Co tym razem pokaże Google?

Właściwie to dokładnie wiedzą to tylko ci, którzy będą brać udział w konferencji. Jednak biorąc pod uwagę to, co takiego pojawiało się podczas podobnych wydarzeń w przeszłości, możemy wysnuć kilka przypuszczeń.

Najbardziej oczekiwanym produktem jest zapewne smartfon Pixel 8a. Tańsza wersja flagowych urządzeń Google w ubiegłym roku nie okazała się jakąś szczególną sensacją, bo było o niej głośno głównie przez mini aferkę związaną z przegrzewaniem się obudowy. W tym roku liczymy na lepszą jakość.

Oprócz tego powinniśmy poznać nowego Androida 15. Dowiemy się, czy w tym roku zyskamy jakieś przełomowe funkcje, czy też twórca tego systemu jedynie wypoleruje to, czym dysponujemy w smartfonach z „czternastką”.

Jednym z głównych tematów będzie też na pewno sztuczna inteligencja. W ubiegłym roku poznaliśmy Barda, którego nazwę zmieniono niedawno na Gemini. Powinniśmy poznać nowe szczegóły dotyczące rozwoju tej generatywnej AI, a może też i zobaczyć w akcji jakąś jej nową odmianę.

Niewykluczone, że zostaną ogłoszone też jakieś nowości w głównych aplikacjach. Nie byłoby dziwnym, gdyby okazało się, że Asystent Google zostanie całkowicie wyparty przez Gemini na smartfonach. Ostatnie zmiany w tym głosowym pomocniku nie wydają się być „na plus”, a firma wręcz ogranicza jego funkcje, więc miło by było dla odmiany usłyszeć jakąś pozytywną zapowiedź.

Rzecz jasna, najważniejsze ogłoszenia z Google I/O 2024 opiszemy na Tabletowo. Nie przepuścilibyśmy takiej okazji!