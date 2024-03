Pożegnaj się z odtwarzaniem YouTube w tle na swoim smartfonie Xiaomi!

Xiaomi usuwa ze swoich smartfonów funkcję, która dla wielu okazywała się niezwykle przydatna. Chodzi o możliwość odtwarzania YouTube w tle nawet przy wyłączonym ekranie, bez posiadania konta Premium.

Odtwarzanie YouTube w tle na smartfonie Xiaomi?

Właściciele smartfonów Xiaomi i POCO powinni cieszyć się z możliwości odtwarzania YouTube’a w tle bez subskrypcji Premium, póki jeszcze mogą. Okazuje się, że najnowsza aktualizacja systemu usuwa tę opcję.

Do tej pory, jeśli nasz telefon miał zainstalowaną nakładkę systemową na Androida w postaci MIUI 12 lub MIUI 13, można był całkiem legalnie skorzystać z odtwarzania dźwięku wideo w tle, nawet po wygaszeniu ekranu. To coś, na co klasyczna aplikacja YouTube na innych smartfonach nie pozwalała.

By słuchać muzyki z wyłączonym ekranem, wystarczyło otworzyć sekcję ustawień, znaleźć opcję Panel boczny i ją włączyć. Ze scenariuszy działania dodatkowo należało aktywować przełącznik Pokazuj podczas odtwarzania filmów, a następnie upewnić się, że YouTube jest na liście obsługiwanych programów.

Podczas odtwarzania dowolnego filmu z YT, wystarczyło więc przywołać boczny panel, a z niego wybrać funkcję Odtwarzaj wideo przy wyłączonym ekranie. Voilà!

Xiaomi pozbywa się przydatnej opcji

Za pomocą kanału informacyjnego na platformie Telegram, Xiaomi podało, które wersje systemu oraz smartfony mogą otrzymają niebawem aktualizację, która usuwa dodatkowe właściwości panelu bocznego związane z odtwarzaniem wideo.

Pełna lista aktualizacji i wersji oprogramowania, na których zajdą zmiany (źródło: Xiaomi)

Zmiany odczują właściciele wszystkich smartfonów działających na MIUI 12, MIUI 13 oraz MIUI 14, w tym Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro oraz Xiaomi 12T. Tak samo potraktowani zostaną posiadacze Xiaomi 14 oraz innych modeli działających na najnowszej nakładce HyperOS.

Ograniczenie zostaje wdrożone z powodu „wymogów zgodności”, co może oznaczać, że Google zwróciło się do Xiaomi z propozycją nie do odrzucenia, by nie oferować elementów subskrypcji Premium dla tych, którzy nie opłacają usługi.

Jak można się spodziewać, posiadacze smartfonów Xiaomi raczej nie będą zadowoleni z takiego obrotu spraw.