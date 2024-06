To najdziwniejsza premiera Snapdragona w historii

Firma Qualcomm po cichu wprowadziła na rynek nowy procesor o nazwie Snapdragon 6s Gen 3. Jest co najmniej kilka powodów, by nazwać tę premierę najdziwniejszą w historii tej rodziny chipsetów.

Qualcomm pokazuje trzeci raz ten sam procesor…

Wypuszczenie procesora Snapdragon 6s Gen 3 to doprawdy dziwaczna decyzja firmy Qualcomm, która jeszcze bardziej komplikuje (już i tak pogmatwaną) kwestię nazewnictwa w obrębie tej rodziny. To chipset, który jest… gorszy niż wydany dwa lata temu Snapdragon 6 Gen 1.

fot. Qualcomm

Mało tego, to układ, który jest właściwie Snapdragonem 695 (z 2021 roku!) pod nową nazwą i może nie byłoby to aż tak dziwne, gdyby nie fakt, że on już wcześniej doczekał się wersji z inną nazwą – w 2022 roku na rynku pojawił się wszak bliźniaczy Snapdragon 4 Gen 1. Jedyną różnicą jest minimalny wzrost taktowania: z 2,2 do 2,3 GHz.

No dobrze, rzućmy więc okiem – po raz trzeci – na jego specyfikację. Snapdragon 6s Gen 3 to chipset wykonany w 6-nm procesie technologicznym, zbudowany na bazie 2 rdzeni Cortex-A78 oraz 6 rdzeni Cortex-A55. Do tego dochodzi jednostka graficzna Adreno 619. Wspomnę jeszcze, że układ obsługuje pamięć LPDDR4x i UFS 2.2 oraz aparaty o rozdzielczości maksymalnie 108 Mpix.

…i pomija przy tym kilka innych nazw

Pisałem już, że ten chipset komplikuje kwestię nazewnictwa. I nie chodzi tu tylko to, że (po pierwsze) Snapdragon 6s Gen 3 jest gorszy niż Snapdragon 6 Gen 1 i (po drugie) jest procesorem, który znamy już pod inną nazwą.

Kolejny powód jest taki, że nowy układ występuje w dwóch wersjach – jedna obsługuje sieć 5G, a druga tylko 4G/LTE. Obie nazywają się tak samo. Różnicę można zauważyć tylko w niepodawanych przez producentów smartfonów nazwach kodowych: w pierwszym przypadku brzmi ona SM6375-AC, w drugim – SM-6370.

Jeśli czujesz, że dzieje się coś dziwnego, to spokojnie, jest coś jeszcze. Nie zapominajmy bowiem o jeszcze jednym fakcie. Snapdragon 6s Gen 3 to mimo wszystko następca Snapdragona 6 Gen 1, bo Snapdragon 6 Gen 2, jak i Snapdragon 6s Gen 2, nigdy światła dziennego nie ujrzał.

Nieźle pokręcone.