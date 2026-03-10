Xiaomi znów namiesza w nazwach swoich smartfonów

Xiaomi nie byłoby sobą, gdyby zrobiło coś, co podpowiada logika. Chińczycy znów namieszają w nazewnictwie swoich smartfonów. Tym razem z serii Redmi Note.

Xiaomi rezygnuje z serii Redmi Note 16, ale to nie koniec niespodzianek

Swego czasu usilnie próbowałem „nadążyć” za Xiaomi i „rozgryźć” logikę tego producenta, ale w końcu doszedłem do wniosku, że to syzyfowa praca i odpuściłem, ponieważ zrozumienie postępowania chińskiego giganta jest zwyczajnie niewykonalne.

Wymyka się ono bowiem logice, czego ostatnim przykładem jest seria Xiaomi 17, która jest bezpośrednią następczynią linii Xiaomi 15. Chińczycy nie wprowadzili na rynek rodziny Xiaomi 16, ponieważ uznali, że ich najnowsze flagowce są tak dobre jak iPhone’y 17, dlatego powinny „dorównać” im również nazwami.

Teraz okazuje się, że zdecydowali się na analogiczny krok także w przypadku serii Redmi Note, ponieważ linia Redmi Note 15, która zadebiutowała w Chinach 21 sierpnia 2025 roku, nie zostanie zastąpiona rodziną Redmi Note 16, tylko Redmi Note 17. Krok ten, choć wciąż zaskakujący, wydaje się już bardziej logiczny – Chińczycy zdają się chcieć „zrównać” numerację flagowców i średniopółkowców.

Seria Redmi Note 17 nie będzie jednak taka, jak się spodziewacie

Wiedząc już, że linia Redmi Note 17 zastąpi w ofercie rodzinę Redmi Note 15, można by było pomyśleć, że na tym się skończy. Cóż, wcale nie. Chiński producent planuje bowiem wprowadzić zmiany w nomenklaturze swoich średniopółkowców.

Konkretniej jest mowa o tym, że w skład serii Redmi Note 17 ma wejść Redmi Note 17 Pro Max 5G, który wraz z Redmi Note 17 5G i Redmi Note 17 Pro 5G zostanie wprowadzony na globalny rynek. Pojawiła się też informacja, że Xiaomi ma zrezygnować z modelu z dopiskiem „Pro+” – jest wysoce prawdopodobne, że jego miejsce zajmie właśnie Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Tym samym nazewnictwo flagowych i średniopółkowych zostanie ujednolicone, co suma summarum będzie wyglądać logicznie i być może ułatwi odnalezienie się w ofercie chińskiej marki. Według serwisu XiaomiTime seria Redmi Note 17 zadebiutuje we wrześniu 2026 roku.