Nowy smartfon Xiaomi będzie kusił wyglądem i wielkim akumulatorem

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Xiaomi przygotowuje do premiery smartfon Poco M8 Power z akumulatorem o pojemności 8000 mAh, a już okazało się, że firma szykuje do rynkowego debiutu również model Redmi 17, który będzie kusił klientów przede wszystkim dużą baterią.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 będzie miał przede wszystkim wiele obiecujący akumulator

Chociaż pojawiają się głosy, że przez tzw. RAMmagedon, czyli wysokie ceny pamięci, tanie smartfony mogą nawet zniknąć z rynku, to premiera Redmi 17 wydaje się niezagrożona, ponieważ nowy budżetowy smartfon Xiaomi najwyraźniej jest już na ostatniej prostej do debiutu na półkach sklepowych.

Świadczy o tym przeciek, który dostarcza grafiki przedstawiające smartfon Redmi 17, a także informacje na temat jego specyfikacji technicznej. Urządzenie wygląda na renderach zaskakująco atrakcyjnie – nie jak budżetowiec, a co najmniej średniak.

Chińczycy zdecydowali się nawet na oryginalne wykończenie panelu tylnego w jednej z wersji, co może spodobać się wielu klientom, choć niebieski wariant również przyciąga wzrok. Konserwatyści wybiorą zapewne zaś czarną obudowę.

Redmi 17 (źródło: Ytechb)

Smartfon Redmi 17 będzie jednak kusił klientów nie tylko atrakcyjnym wyglądem i LED-owym pierścieniem na tyle, ale też akumulatorem o bardzo dużej pojemności, bo aż 7500 mAh. Co więcej, urządzenie ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 45 W, co w tym segmencie nie jest oczywiste (a nawet spodziewane).

Ponadto smartfon Redmi 17 będzie wyposażony w procesor MediaTek Helio G91 Ultra oraz – w zależności od wersji – od 4 do 6 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej, a także 6,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z odświeżaniem 120 Hz.

Oprócz tego na liście parametrów znajdą się 50 Mpix aparat na tyle, 8 Mpix aparat na przodzie, moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i system Android 16 z nakładką HyperOS 3. Całość ma cechować się wymiarami 170,12×78,42×8,8 mm i masą 232 gramy.

Wiadomo też, ile będzie kosztował nowy smartfon Redmi 17 w Europie

Według nieoficjalnych informacji, nowy smartfon Xiaomi będzie sprzedawany w Europie w dwóch wersjach:

4/128 GB za ~250 euro (równowartość około 1080 złotych),

4/256 GB za ~280 euro (~1210 złotych).

Dla przypomnienia, Redmi 15 kosztował w momencie polskiej premiery od 649 do 749 złotych (odpowiednio za wersję 6/128 GB i 8/256 GB), więc jego następca będzie dużo droższy.