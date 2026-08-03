Duże zmiany na rynku smartfonów. To będzie trudny rok

Rynek smartfonów czekają istotne zmiany, które w efekcie mogą być odczuwalne dla kupujących. Wygląda na to, że ten rok nie będzie należał do najłatwiejszych.

Kolejne zmiany na rynku smartfonów – powodem rosnące ceny komponentów

Counterpoint Research opublikowało raport Global Smartphone SoC Shipments Preliminary View z pierwszej połowy 2026 roku dotyczący dostaw chipów dla smartfonów. Ceny układów SoC zmalały o 15% w porównaniu z danymi z pierwszej połowy 2025 roku, a dostawy układów MediaTek oraz Qualcomm zaliczyły spadek o ponad 25% w pierwszej połowie 2026 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie Apple, Samsung, Google i Unisoc odnotowały wzrost dostaw.

Jednym z najważniejszych powodów zachodzących na rynku zmian są rosnące ceny pamięci do smartfonów. Zgodnie z raportem Counterpoint Research koszt pamięci do urządzeń mobilnych wzrósł w drugim kwartale 2026 roku o ponad 300% rok do roku. To z kolei wpłynęło na koszt produkcji smartfonów oraz potrzebę zawarcia długoterminowych kontraktów producentów sprzętu z dostawcami komponentów. W konsekwencji urządzenia stają się droższe nie z powodu modyfikacji specyfikacji, a przede wszystkim przez rosnące ceny pamięci.

Główny analityk Counterpoint Research – Soumen Mandal – uważa, że globalne dostawy układów SoC dla smartfonów zostaną zredukowane o 14% w 2026 roku (w stosunku rok do roku). Według specjalisty rynek odczuje największe spadki w przypadku urządzeń podstawowych, których sprzedaż prawdopodobnie spadnie o ponad 30% rok do roku w 2026 roku. Mandal twierdzi, iż podaż pamięci najprawdopodobniej nie ulegnie normalizacji przed drugą połową 2027 roku.

Warto wspomnieć, że udział Apple w rynku wzrósł w pierwszej połowie 2026 roku o 4% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Według starszego analityka Shivaniego Parashara Qualcomm zaliczył spadek przede wszystkim przez Samsunga, który zdecydował się na zwiększenie wykorzystania własnych procesorów Exynos w serii smartfonów Samsung Galaxy S26. Warto przypomnieć, że poprzednia seria – Samsung Galaxy S25 – korzystała wyłącznie z chipów produkowanych przez Qualcomma. MediaTek z kolei odczuł spadek popytu przez ograniczenie produkcji tańszych smartfonów.

Udział dostawców w globalnych dostawach układów SoC do smartfonów w pierwszym półroczu 2025 vs. 2026 roku (źródło: Counterpoint)

Wyniki finansowe Qualcomma w 2026 roku i prognozy na 2027 rok

Qualcomm przedstawił też najnowsze wyniki finansowe. Wynika z nich, że obroty są zgodne z oczekiwaniami analityków, jednak prognozy są słabe. Dyrektor generalny Cristiano Amon stwierdził, że koszty wzrosły, więc również ceny wzrosną. Według prognoz zysk na akcję (EPS) miał wynieść 2,23 dolara, jednak odnotowano go na poziomie 2,21 dolara. Natomiast przychody wyniosły 9,95 miliarda dolarów, podczas gdy szacunki prognozowano na 9,67 miliarda dolarów. Producent chipów ma w planach zdywersyfikowanie działalności – Qualcomm zakłada, że w 2027 roku 60% przychodów będzie pochodziło z rynków innych niż smartfony, w tym z samochodów, robotów czy inteligentnych okularów.

Warto wspomnieć, że Qualcomm odnotował sprzedaż w branży samochodowej na poziomie 1,59 miliarda dolarów. Jednocześnie w czerwcu 2026 roku ogłoszono, że firma ma zamiar osiągnąć przychody z branży motoryzacyjnej na poziomie 10 miliardów dolarów do 2029 roku.