smartfon Honor Play 11 Pro
Honor Play 11 Pro / źródło: Honor
Smartfony

Honor przeszedł sam siebie. Oto co dla niego znaczy „Pro”

Wojciech Kulik·
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Honor przeszedł sam siebie. Oto co dla niego znaczy „Pro”

Honor należy do producentów, którzy dosłownie wypuszczają smartfon za smartfonem. Wraz z premierą modelu Honor Play 11 Pro osiągnął jednak nowy szczyt, kopiując sam siebie, a zarazem mieszając w nazewnictwie.

Honor Play 11 Pro = Honor Play 11 Plus, ale…

W maju 2026 roku na rynku zadebiutował smartfon Honor Play 11 Plus. Teraz, w sierpniu, rodzina wzbogaciła się o nowego członka, mianowicie o model Honor Play 11 Pro. Nazwa sugerowałaby, że plasuje się oczko wyżej, ale okazuje się, że pod względem specyfikacji są to dokładnie te same urządzenia. Różni je zaś wyłącznie wygląd i to też nie jakoś dramatycznie.

Podczas gdy model z Plusem w nazwie wyglądem do złudzenia przypominał smartfon Honor 600 Lite, nowy wariant – z dopiskiem Pro – ma subtelniejszą wyspę fotograficzną i LED-owy pierścień zastępuje bardziej tradycyjną diodą. Ot, cała różnica.

smartfon Honor Play 11 Pro
Honor Play 11 Pro | źródło: Honor

Sekcję fotograficzną niezmiennie tworzą bowiem: aparat 50 Mpix (f/1.8) z tyłu i 8 Mpix (f/2.0) z przodu, a sam front niemal w całości wypełnia 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2600×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 6500 nitów. W środku zaś znajdują się: procesor MediaTek Dimensity 6500, 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej i akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Całość wieńczy pyło- i wodoodporna konstrukcja (w stopniu IP66) o grubości 7,34 mm.

Smartfon Honor Play 11 Pro jest już dostępny w sprzedaży – wyłącznie w Chinach. Jego cena wynosi 2099 juanów, co przekłada się na ~1160 złotych.

Smartfon Honor X7e Plus (4G) to nowa propozycja dla mniej wymagających

Równocześnie zapowiedziany został inny budżetowy smartfon tego producenta – Honor X7e Plus (4G). Stanowi on nieco słabszą alternatywę dla modelu Honor X7e Plus 5G zaprezentowanego w lipcu. Tak jak on ma 6,87-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1020 nitów. Kawałek jego tafli dla siebie zabiera – również niezmiennie – kamerka o rozdzielczości 5 Mpix.

smartfon Honor X7e Plus (4G)
smartfon Honor X7e Plus (4G) | źródło: Honor

Z tyłu jednak zaszła zmiana, bo aparat o rozdzielczości 50 Mpix został zastąpiony przez sensor 108 Mpix. Najważniejszą różnicą jest jednak – rzecz jasna – procesor: zamiast Snapdragona 4 Gen 4 mamy tu chipset Qualcomm Snapdragon 685. Współpracuje z nim 6 GB RAM, a na pliki czeka magazyn o pojemności 256 GB.

Najbardziej imponujący spośród bebechów – akumulator – pozostał niezmieniony. Nadal cechuje się bardzo dużą pojemnością (8100 mAh) i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W. Udało się również zachować wysoki poziom pyło- i wodoodporności – w klasach IP68, IP69 i IP69K. Cena pozostaje nieznana.

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