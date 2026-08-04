Po-co kupić nowy smartfon Xiaomi? Jest konkretny powód

Nowy smartfon Xiaomi ma solidny argument, przemawiający za jego zakupem. To właśnie dlatego otrzymał dopisek „Power”. Chińczycy kuszą jednak czymś jeszcze.

Nowy smartfon Xiaomi Poco M8 Power ma „moc”

Pojęcie „moc” może mieć różne znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych. W tym odwołuje się do akumulatora o bardzo dużej pojemności. Smartfon Poco M8 Power otrzymał bowiem baterię 8000 mAh, która – jak deklaruje Xiaomi – ma zapewnić 3 dni działania, zanim przyjdzie pora na sięgnięcie po ładowarkę.

Producent zaimplementował też wsparcie dla szybkiego ładowania, bo o mocy 45 W. Dzięki temu 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na 8 godzin działania. Opcjonalnie można skorzystać z funkcji przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 22,5 W.

Poco M8 Power (źródło: Flipkart)

Wśród mocnych stron tego modelu Xiaomi wymienia również 6,99-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2396×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ekranowym czytnikiem linii papilarnych i szkłem Corning Gorilla Glass 7i, a także długie wsparcie. Smartfon Poco M8 Power ma bowiem otrzymać 4 aktualizacje Androida (fabrycznie zainstalowany jest Android 16 z HyperOS 3) i aktualizacje zabezpieczeń przez 6 lat.

Chińczycy wykorzystali w tym urządzeniu również procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm), RAM LPDDR4X (od 6 do 8 GB) i pamięć masową typu UFS 2.2 (128 GB), którą można rozszerzyć z użyciem karty microSD. Do tego nowy smartfon Poco M8 Power oferuje 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP65. Całość ma grubość 8,45 mm i waży 225 gramów.

Poco M8 Power (źródło: Flipkart)

Poco M8 Power – cena i dostępność

Nowy smartfon Xiaomi zadebiutował dziś w Indiach. Klienci w tym kraju dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne (czarną, zieloną i pomarańczową) oraz dwie konfiguracje pamięciowe:

6/128 GB za 24999 rupii (równowartość około 980 złotych),

8/128 GB za 27999 rupii (~1100 złotych).

Nie wiadomo, czy smartfon Poco M8 Power trafi do sprzedaży w Polsce, natomiast jest pewne, że zrobi to bardzo podobny Redmi Note 17 5G (z akumulatorem o pojemności 7700 mAh i 16 Mpix aparatem na przodzie).

Co więcej, znane są też już ceny smartfonów z serii Redmi Note 17 w Europie – mówi się, że Redmi Note 17 5G będzie kosztował od 400 euro. Przy okazji warto wspomnieć, że Redmi 17 5G również zmierza do Europy.