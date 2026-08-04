odkurzacz Dreame G12 Dual
Dreame G12 Dual (fot. Dreame)
Sprzęt

Jedyny odkurzacz, jakiego potrzebujesz. Oto Dreame G12 Dual

Wojciech Kulik·
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Jedyny odkurzacz, jakiego potrzebujesz. Oto Dreame G12 Dual

Dreame G12 Dual to sprytnie pomyślany odkurzacz, który jest w stanie pełnić kilka różnych funkcji. Skutecznie posprząta i na sucho, i na mokro – zarówno podłogi, jak i kanapę czy samochód.

Dreame G12 Dual skutecznie posprząta na sucho i na mokro

W swojej podstawowej formie Dreame G12 Dual jest odkurzaczem Wet&Dry, umożliwiającym jednoczesne odkurzanie i mopowanie podłóg. Jego silnik osiąga moc aż 90 AW, co przekłada się na siłę ssania rzędu 28000 Pa. To dość, by urządzenie bez większych problemów poradziło sobie z kurzem, sierścią, większymi drobinkami brudu (jak rozsypany ryż czy ziarna kawy), jak również z rozmaitymi plamami.

Poza dużą mocą nowe urządzenie Dreame cechuje się wysoką mobilnością. Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, by możliwe było ułożenie odkurzacza idealnie na płasko, a wysokość wynosi wówczas zaledwie 9,85 cm – dzięki temu bez trudu zmieści się pod większością mebli. Producent zwraca jeszcze uwagę na niewielką wagę (5,1 kg) i obniżony środek ciężkości ułatwiający manewrowanie.

odkurzacz Dreame G12 Dual
odkurzacz Dreame G12 Dual
Dreame G12 Dual (fot. Dreame)

Dzięki silnikowi z systemem separacji cieczy i powietrza nawet podczas pracy na płasko nie ma obaw o zalanie układu napędowego czy też obniżenie siły ssania. Przeszkody nie stanowią również włosy, które są aktywnie rozczesywane i cięte, aby zapobiec ich plątaniu.

Dreame G12 Dual może pochwalić się też przemyślaną konstrukcją głowicy, zapewniającą efektywne sprzątanie przy krawędziach. Do tego dochodzi system wykrywania zanieczyszczeń, który na bieżąco analizuje sytuację i na tej podstawie automatycznie dostosowuje siłę ssania oraz dozowanie wody (ze zbiornika o pojemności 780 ml). Ta ostania jest nanoszona bezpośrednio na wałek, a nieczystości z drugiej strony są odprowadzane do osobnego zbiornika.

Na jednym ładowaniu może działać nawet godzinę. Po wszystkim zaś można odłożyć go do stacji dokującej, gdzie szczotka najpierw jest myta w gorącej wodzie, a następnie suszona powietrzem o temperaturze 95 stopni Celsjusza. Zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i namnażaniu się drobnoustrojów.

odkurzacz Dreame G12 Dual
Dreame G12 Dual (fot. Dreame)

Dreame G12 Dual to więcej niż jedno urządzenie

Jednak Dreame G12 Dual to nie tylko odkurzacz wet&dry. Ostatni człon nazwy wziął się stąd, że silnik można przepiąć do drugiego, tradycyjnego korpusu odkurzacza pionowego, który jest jeszcze lżejszy, a do tego cechuje się kompatybilnością ze szczotką z podświetleniem, pozwalającą na skuteczne sprzątanie nie tylko podłóg twardych, ale też wykładzin i dywanów.

Ponadto od korpusu odkurzacza pionowego można odłączyć rurę, aby uzyskać lekki i wygodny odkurzacz ręczny. W zestawie znajduje się szeroki wybór akcesoriów, w tym końcówka szczelinowa i zmotoryzowana mini szczotka – w sam raz do oczyszczania mebli tapicerowanych czy też samochodu.

odkurzacz Dreame G12 Dual
odkurzacz Dreame G12 Dual
Dreame G12 Dual (fot. Dreame)

Ile kosztuje Dreame G12 Dual?

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że za ten odkurzacz pionowy, mop elektryczny i odkurzacz ręczny w jednym wcale nie trzeba zapłacić jakoś bardzo dużo. Zestaw Dreame G12 Dual kosztuje bowiem 1899 złotych.

Gdzie kupić?

Dreame G12 Dual

ok. 1899 zł
(Przybliżona cena z dnia: 4 sierpnia 2026)
Allegro
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
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