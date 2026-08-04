Nowy smartfon Oppo dołącza do zacnego grona

Dziś oficjalnie zadebiutował nowy smartfon Oppo A7 Pro Max, dołączając do wciąż nielicznego, ale jakże zacnego grona. Lista jego zalet jest długa.

Nowy smartfon Oppo A7 Pro Max może pochwalić się akumulatorem o wciąż rzadko spotykanej pojemności

Nowy smartfon Oppo A7 Pro Max dołącza do wciąż nielicznego grona modeli o „standardowej” konstrukcji z akumulatorem o pojemności co najmniej 10000 mAh (w jego przypadku to równe 10000 mAh). Producent deklaruje, że wystarczy na ponad 21 godzin korzystania z nawigacji, 24 godziny oglądania krótkich filmików lub prawie 61 godzin rozmów.

Oppo A7 Pro Max (źródło: Oppo)

Równocześnie Chińczycy zapewniają o wysokiej trwałości akumulatora, sięgającej nawet 7 lat, ponieważ zachowa on co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności po 1500 cykli ładowania i rozładowania. Niewątpliwym plusem jest również obsługa ładowania przewodowego o mocy 80 W oraz zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W (funkcja powerbanku).

Smartfon Oppo A7 Pro Max ma jednak znacznie więcej zalet niż tylko akumulator o pojemności 10000 mAh. Cechuje się bowiem też wysoką trwałością, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K, a także odpornością na upadki z wysokości do 1,8 metra.

Oppo A7 Pro Max (źródło: Oppo)

Model ten może pochwalić się również wyświetlaczem o bardzo przyzwoitych parametrach, ponieważ ekran ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość 2772×1272 pikseli, jasność do 1800 nitów i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Do tego na przodzie umieszczono 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, obiektywem o kącie widzenia 100° i autofokusem.

Na tyle również jest 50 Mpix aparat – z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszą mu 2 Mpix aparat z matrycą monochromatyczną, klasyczna dioda doświetlająca, pilot na podczerwień oraz pierścień, który może informować o różnych zdarzeniach, na przykład połączeniu przychodzącym czy ładowaniu akumulatora.

Oppo A7 Pro Max (źródło: Oppo)

Ponadto nowy smartfon Oppo A7 Pro Max wyposażono w świeżutki procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 2,4 GHz (4 nm), od 8 do 12 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Karty pamięci nie są obsługiwane, a jedynie USB OTG.

Specyfikacja urządzenia obejmuje również w moduł NFC i system operacyjny Android 16 z nakładką ColorOS 16.0. Jego wymiary to natomiast 162,98×77,97×8,57 mm, a waga waha się od 224 do 226 gramów (niebieska jest cięższa).

Cena Oppo A7 Pro Max

Nowy smartfon Oppo A7 Pro Max zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w czterech konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 2199 juanów (równowartość około 1220 złotych),

8/256 GB za 2599 juanów (~1440 złotych),

12/256 GB za 2699 juanów (~1500 złotych),

12/512 GB za 2999 juanów (~1665 złotych).

Jest raczej mało prawdopodobne, aby nowy smartfon Oppo A7 Pro Max trafił do sprzedaży w Polsce.