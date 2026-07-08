Nowy smartfon Samsunga otrzyma zaskakujący procesor. Kiedyś miały go flagowce

Nowy smartfon Samsunga zostanie wyposażony w procesor, w który w przeszłości wyposażane były flagowce producenta z Korei Południowej. Wydawało się jednak, że jego „kariera” na rynku już dawno się zakończyła.

Nowy smartfon Samsunga z procesorem, o którym wszyscy zdążyli już dawno zapomnieć

Niedawno południowokoreański producent wprowadził na rynek smartfon Samsung Galaxy M47, który wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Pojawił się on w ofercie amerykańskiego giganta blisko dwa lata temu – w drugiej połowie 2024 roku.

Wkrótce dołączy do niego kolejny smartfon Samsung Galaxy M67, który również otrzyma procesor „nie pierwszej świeżości”. A właściwie to już naprawdę „stary”, bo Exynos 2200, który został zaprezentowany w styczniu 2022 roku i trafił do modeli Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra i Galaxy S23 FE.

Zaskakujące, że w 2026 roku Koreańczycy wciąż posiadają wystarczającą liczbę sztuk tak leciwego procesora, aby wyposażyć w niego model, który trafi do sprzedaży w co najmniej dwóch krajach: Korei Południowej i Indiach. Wątpliwe, aby wciąż go produkowali, gdy linie zajmują się produkcją nowszych układów, choć na stronie Samsunga widnieje informacja, że nadal jest masowo produkowany.

Niewykluczone, że część zapasów stanowią niewykorzystane nigdy procesory, zalegające od lat w magazynach, a pozostałą Koreańczycy pozyskali z urządzeń, które odzyskali od klientów w ramach programu odkupu. I choć w tym przypadku to tylko spekulacja, to w dzisiejszych realiach wszystkie scenariusze są możliwe – klient przecież nie dowie się, czy układ jest nowy, czy z drugiej ręki.

Ponadto niedawno pojawiła się informacja, że producenci smartfonów już teraz wykorzystują odnowione pamięci przez kryzys w tym segmencie, więc montowanie używanych procesorów wcale nie wydaje się nierealne.

Na horyzoncie jest też smartfon Samsung Galaxy A18

W przygotowaniu jest nie tylko smartfon Samsung Galaxy M67, ale też model Samsung Galaxy A18 5G, którego wygląd ujawnił brytyjski portal Smartphone Checker (przy współpracy z renomowanym informatorem OnLeaks).

Podaje on, że smartfon Samsung Galaxy A18 5G będzie miał wymiary 164,4×77,8×7,84 mm (grubość z uwzględnieniem wyspy z aparatami wyniesie 9,74 mm). Specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale spodziewany jest 6,7-calowy ekran Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon i akumulator o pojemności ~5000 mAh.