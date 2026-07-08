Mega wyprzedaż. AGD, roboty sprzątające, odkurzacze, roboty koszące i jeszcze więcej w dużo niższych cenach

Chińska marka wystartowała z ogromną wyprzedażą. Dreame przeceniło prawie 150 swoich produktów, a obniżki sięgają nawet 60%. Każdy znajdzie sprzęt dla siebie.

Roboty sprzątające i odkurzacze Dreame w promocyjnych cenach

Letnia promocja Dreame Brand Month już wystartowała, a niższe ceny obowiązują do 31 lipca 2026 roku. Taniej kupicie teraz szereg robotów sprzątających, w tym:

flagowy Dreame X60 Ultra z mocą ssania do 35 tysięcy Paskali, zamknięty w smukłej konstrukcji – za 4299 złotych (zamiast 5499 złotych),

rewolucyjny Dreame Matrix 10 Ultra ze stacją, która automatycznie wymienia pady mopujące, dopasowując je do rodzaju podłogi, a po zakończonej pracy umyje je – za 3499 złotych (zamiast 4999 złotych),

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete z systemem płukania padów podgrzaną wodą – za 3199 złotych (zamiast 4299 złotych),

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete wyposażony w chowaną, podłużną rolkę mopującą – za 2899 złotych (zamiast 4299 złotych),

Dreame X50 Ultra pokonujący progi o wysokości do 6 centymetrów – za 2399 złotych (zamiast 2399 złotych),

Dreame L10s Ultra Gen3 wyposażony w technologię odpowiedzialną za czyszczenie kątów i krawędzi za pomocą wysuwanych padów – za 1499 złotych (zamiast 1999 złotych),

Dreame L10s Ultra Gen 2 z precyzyjnym systemem rozpoznawania dywanów i mocą ssania 10 tysięcy Paskali – za 1199 złotych (zamiast 1599 złotych),

kompaktowy Dreame D20 Plus, który nie wymaga obsługi nawet do 150 dni – 439 złotych (zamiast 1099 złotych).

Gdzie kupić? Dreame D20 Plus ok. 439 zł Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

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Chińczycy wyprzedają również odkurzacze pionowe, myjące i mopy elektryczne. W promocji znalazły się modele, takie jak:

Dreame V30 Essential z siłą ssania 30 tysięcy Paskali i szczotką wspomagającą w lokalizacji kurzu dzięki doświetleniu – za 1399 złotych (zamiast 1599 złotych),

Dreame H12 Dual to natomiast wszechstronny odkurzacz z systemem czyszczenia krawędzi oraz stacją suszącą wałek – za 999 złotych (zamiast 1399 złotych),

Dreame R10s Pro Aqua z systemem aktywnego mycia podłóg i jednoczesnego odkurzania – za 899 złotych (zamiast 1299 złotych),

Dreame H15 Pro Foam to model z funkcją czyszczenia pianą – za 879 złotych (zamiast 2199 złotych),

Dreame Mira Mop 10, czyli lekki, ważący zaledwie 1,7 kilograma mop elektryczny z systemem oddzielnych zbiorników – za 449 złotych (zamiast 649 złotych).

Gdzie kupić? Dreame Mira Mop 10 ok. 449 zł Komputronik Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Wyprzedaż AGD, smart home i urządzeń do pielęgnacji Dreame

Dreame obniża również ceny swoich inteligentnych sprzętów z kategorii AGD. Promocja obejmuje urządzenia, takie jak:

zmywarka do zabudowy Dreame DZ40 Pro – za 2399 złotych (zamiast 2899 złotych),

zaawansowana zmywarka z funkcją suszenia Dreame DZ60 Pro – za 2699 złotych (zamiast 3499 złotych),

pralka mieszcząca 11 kilogramów prania Dreame L9 – za 2899 złotych (zamiast 3399 złotych),

suszarka bębnowa z podwójną pompą inwerterową i funkcją parowego wygładzania ubrań L9 – za 3399 złotych (zamiast 3899 złotych),

płyta indukcyjna Dreame EZ40 Pro – za 949 złotych (zamiast 999 złotych),

piekarnik Dreame OZ60 Pro o pojemności 81 litrów – za 3199 złotych (zamiast 3999 złotych),

okap kuchenny Dreame HZ40 Pro z obsługą gestów – za 1399 złotych (zamiast 1799 złotych).

Ponadto promocją objęto urządzenia kuchenne, ogrodowe i domowe, w tym:

bezłopatkowy wentylator Dreame MF10 – za 759 złotych (zamiast 999 złotych),

oczyszczacz powietrza Dreame FP10 – za 1449 złotych (zamiast 1699 złotych),

robot koszący Dreame A2 – za 4299 złotych (zamiast 5199 złotych),

55-calowy telewizor Q100 QLED+ o rozdzielczości 4K – za 1549 złotych (zamiast 2599 złotych),

airfryer Dreame AF30 o pojemności 7 litrów – za 299 złotych (zamiast 499 złotych).

Akcją rabatową Dreame Brand Month objęto także urządzenia do pielęgnacji osobistej, takie jak: