UOKiK w asyście policji wszedł do siedziby BIK i kilku banków

Pracownicy UOKiK – za zgodą sądu i w asyście policji – dokonali przeszukania w siedzibach Biura Informacji Kredytowej oraz ING Banku Śląskiego, mBanku i mBanku Hipotecznego. To element postępowania, które ma wyjaśnić, czy mogło dojść do ograniczenia konkurencji w sektorze bankowym.

Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK, ING Banku Śląskiego, mBanku i mBanku Hipotecznego

Już w lutym 2025 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie, mające na celu wyjaśnić, czy mogło dojść do ograniczenia konkurencji w sektorze bankowym. Konkretniej obiektem zainteresowania UOKiK stały się zasady oceny zdolności kredytowej konsumentów oraz ich wpływ na warunki udzielania kredytów.

W procesie tym banki i inne podmioty udzielające pożyczek i kredytów sprawdzają klienta w Biurze Informacji Kredytowej, które tworzy tzw. scoring, czyli ocenę zdolności kredytowej danej osoby – m.in. na podstawie historii spłat wcześniejszych (i obecnych, jeśli takowe są) zobowiązań oraz częstotliwości i liczby zapytań kredytowych.

W lutym 2025 roku Tomasz Chróstny stwierdził, że model scoringowy BIK może ograniczać konkurencję pomiędzy bankami, ponieważ klienci często mogą chcieć porównać ofertę w różnych instytucjach, a liczne zapytania w krótkim czasie mogły spowodować obniżenie scoringu, a tym samym szansę na kredyt (lub przełożyć się na gorsze warunki, jako że bank mógł uznać, iż klient jest mniej „wiarygodny”).

Zdaniem UOKiK taki mechanizm może być już sam w sobie antykonkurencyjny, bowiem zniechęca lub wręcz karze świadomych konsumentów poszukujących najlepszych ofert. Wszczęte postępowanie ma na celu wyjaśnić, czy poprzez taki model oceny scoringowej nie dochodzi do koordynacji i antykonkurencyjnej wymiany informacji o zapytaniach ofertowych klientów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku finansowym.

Dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że jego pracownicy dokonali – za zgodą sądu i w asyście policji – przeszukania w siedzibach Biura Informacji Kredytowej, ING Banku Śląskiego, mBanku i mBanku Hipotecznego. W komunikacie UOKiK zauważa również, że Biuro Informacji Kredytowej to podmiot prywatny, będący własnością dziewięciu banków komercyjnych i Związku Banków Polskich, i jest to jedyna instytucja w Polsce, która gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o historii kredytowej klientów z całego rynku kredytowego w Polsce.

Prowadzone od ponad roku postępowanie ma również zbadać, czy sposób gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez BIK informacji o zapytaniach kredytowych może stanowić nadużywanie pozycji dominującej.

Musimy zapewnić, aby wymiana informacji w sektorze bankowym służyła rynkowi i konsumentom, nie ograniczając konkurencji pomiędzy bankami. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

BIK już wdraża nowy model scoringowy

UOKiK słusznie zauważa, że liczne zapytania o kredyt w różnych bankach i instytucjach w krótkim czasie mogły prowadzić do obniżenia oceny zdolności kredytowej klienta w BIK. Trzeba jednak zauważyć, że kolejne wnioski o taki sam rodzaj kredytu, złożone w ciągu 14 dni, były traktowane jak jeden wniosek, w związku z czym nie wpływały negatywnie na scoring.

Ponadto już w grudniu 2025 roku BIK poinformował, że w pierwszym kwartale 2026 roku rozpocznie wdrażanie nowego modelu scoringowego, który ma być oparty na trzech kluczowych kategoriach danych i założeniach:

terminowości spłaty zobowiązań (informacje o opóźnieniach, zaległościach oraz windykacji i egzekucji),

aktywności na rynku finansowym (aktywne zobowiązania, w tym limity kredytowe),

doświadczeniu w spłacie zobowiązań (długość historii kredytowej).

Do tego od 1 lipca 2026 roku zapytania kredytowe są automatycznie usuwane z bazy BIK po 14 dniach, jeśli nie zakończą się udzieleniem finansowania.

Biuro Informacji Kredytowej udostępniło również – bezpłatnie – Analizator Kredytowy BIK, dostępny pod adresem konto.bik.pl/analyzer (wymagane jest konto BIK). Oblicza on szanse na kredyt, biorąc pod uwagę zdolność kredytową oraz historię kredytową. Według deklaracji BIK ma on zapewniać dużo bardziej wiarygodne wyniki niż inne kalkulatory.