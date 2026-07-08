To najbardziej odjechany sprzęt, jaki ostatnio widziałem

Mimo że uwielbiam swoją pracę, to coraz częściej w mojej głowie pojawia się myśl, że rynek elektroniki użytkowej nie jest (dla mnie) już tak ekscytujący jak jeszcze kilka lat temu. Czasami jednak pojawia się sprzęt, który przywraca mi wiarę w producentów. Oto jeden z nich.

Ten sprzęt to słuchawki i kamera w jednym

Marka Rollme, podobnie jak Rogbid, wprowadza na rynek mnóstwo sprzętu do noszenia – przede wszystkim smartwatche i okulary. Najnowszą propozycją jest jednak urządzenie o nazwie Rollme AirCam, które łączy w sobie słuchawki oraz kamerę.

Rollme AirCam (źródło: Rollme)

Właściwie funkcja kamery jest tą główną, a przynajmniej to właśnie ją przede wszystkim podkreśla producent. Chińczycy zamontowali w tej konstrukcji moduł z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix, który jest w stanie rejestrować wideo maksymalnie w 1080p.

Producent zapewnia również o elektronicznej stabilizacji obrazu, choć optyczna byłaby zdecydowanie milej widziana w takim sprzęcie. To jednak wpłynęłoby na cenę – nie byłaby tak przystępna.

Rollme AirCam można obsługiwać również za pomocą gestów – pojedyncze dotknięcie powoduje zrobienie zdjęcia, podwójne rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania wideo, a potrójne inicjuje nagrywanie (samego) dźwięku.

Rollme AirCam (źródło: Rollme)

Funkcjonalność wbudowanej kamery nie ogranicza się jednak jedynie do robienia zdjęć i nagrywania wideo. Dzięki niej użytkownik będzie mógł korzystać też z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – rozpoznawania i dostarczania informacji na temat widzianych obiektów, widoków i innych scenerii, a także rozpoznawania i tłumaczenia tekstu.

Dzięki użyciu sztucznej inteligencji dostępna jest też funkcja tłumaczenia rozmowy w czasie rzeczywistym. Dźwięk dostarczany jest za pośrednictwem 16 mm przetworników Hi-Fi oraz przewodnictwa kostnego. Za redukcję hałasów otoczenia odpowiada zaś ENC. Nie ma jednak mowy o całkowitym „odcięciu”.

Producent deklaruje, że dzięki wyposażeniu Rollme AirCam w akumulator o pojemności 220 mAh możliwe jest uzyskanie do 120 godzin działania w trybie czuwania, do 10 godzin ciągłego odtwarzania dźwięku lub prowadzenie rozmów przez nawet 10 godzin.

Jaka jest cena Rollme AirCam? Tyle kosztuje kamera i słuchawki w jednym

Sprzęt jest sprzedawany w sklepie internetowym producenta za 79,99 dolarów, co przy obecnym kursie jest równowartością około 305 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i pomarańczowa. Wysyłka do Polski jest możliwa.