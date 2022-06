Grube dane: po roku, prawie 90% uprawnionych urządzeń działa na iOS 15!

Apple może cieszyć się z tego, że tak wielu użytkowników systemu iOS uaktualniło swoje urządzenia do jego najwyższej wersji. iOS 15 osiągnęło znakomity poziom adopcji.

Znaczący skok popularności iOS 15

Użytkownicy smartfonów Apple, których urządzenia były uprawnione do przejścia na wyższą wersję systemu niekoniecznie spieszyli się z instalacją. Początkowe edycje iOS 15 zniechęcały niedoróbkami, a deweloperzy wydawali jedną poprawkę za drugą, żeby pozbyć się najczęściej występujących usterek. Sytuacja w ostatnich miesiącach stabilizowała się jednak, co skłaniało kolejnych posiadaczy iPhone’ów do instalowania nowszego systemu.

Według firmy Mixpanel, zajmującej się analizami mobilnymi, iOS 15 zbliża się do magicznej bariery 90% przyjęcia. Dzieje się tak po ponad 250 dniach od udostępnienia do pobierania finalnej wersji systemu oraz prawie rok po tym, jak Apple po raz pierwszy zaprezentowało go na konferencji WWDC 2021.

Dokładnie rzecz ujmując, wskaźnik adopcji wynosi 88,9%. To o tyle znamienne, że jeszcze dziesięć tygodni temu był on o prawie 10% niższy. Progres w tym kierunku oznacza tylko jedno – jesteśmy już bardzo blisko konferencji WWDC 2022 i nowych ogłoszeń Apple dotyczących iOS 16.

Trzeba pamiętać o tym, że Mixpanel nie pobiera danych bezpośrednio od Apple, a bazuje na śledzeniu witryn internetowych i aplikacji. W związku z tym powyższe dane niekoniecznie muszą być ultradokładne. Ilustrują jednak skalę przyjęcia systemu iOS 15 – a ta jest znakomita.

iOS 16 tuż za pasem

W przyszłym tygodniu Apple zaprezentuje iOS 16 i iPadOS 16 podczas konferencji WWDC 2022. Wydaje się, że więcej nowości czeka nas w systemie przygotowanym na tablety. Rozbudowane możliwości dzielenia ekranu i wielozadaniowości to coś, czego iPadom brakowało.

Niewykluczone, że Apple będzie miało dla nas jakieś niespodzianki. Z radością przyjęlibyśmy nowości, o których nie zdążyli do tej pory przekazać informatorzy. 6 czerwca już blisko!