realme 10 zadebiutuje w Polsce już za kilka dni. Ma być „królem wydajności”

Producenci wprost uwielbiają używać wielkich słów w przypadku swoich urządzeń. realme nie jest wyjątkiem, ponieważ zapowiada, że jego nowy smartfon będzie „królem wydajności”. Odważna deklaracja, szczególnie że nadchodząca nowość wcale nie ulokuje się na półce flagowców.

Smartfon realme 10 ma być „królem wydajności”. Kupisz go w Polsce

Producent już od jakiegoś czasu zapowiada premierę nowych smartfonów. Do tej pory wiedzieliśmy jednak jedynie, że zadebiutują one w przyszłym miesiącu, ale dziś polski oddział marki oficjalnie poinformował, że wprowadzi do Polski model realme 10 już 9 listopada 2022 roku, tj. w przyszłą środę. Wydarzenie mu poświęcone rozpocznie się o godzinie 11:00.

Producent nazywa ten smartfon „królem wydajności”, jednak nie dajcie się zwieść temu sloganowi – jeszcze przed rychłą premierą firma zdradziła bowiem, że urządzenie zostanie wyposażone w procesor MediaTek Helio G99, który bynajmniej nie jest „demonem wydajności” pokroju MediaTeka Dimensity 9000+ czy Snapdragona 8+ Gen 1.

Mimo wszystko użytkownicy nie powinni narzekać na wydajność tego smartfona, gdyż ma on zaoferować aż do 16 GB dynamicznej pamięci RAM, z czego 8 GB będzie „klasycznym” RAM, a pozostałe „do 8 GB” pamięcią operacyjną, wydzieloną z zasobów pamięci flash. To powszechnie stosowana technologia, mająca na celu zapewnić dodatkowe GB pamięci operacyjnej w najbardziej wymagających scenariuszach użytkowania, na przykład podczas grania.

Specyfikacja i cena realme 10 4G są już znane

Choć sam producent ujawnił tylko ww. informacje, to na kilka dni przed oficjalną premierą w sieci pojawiła się szczegółowa lista parametrów nadchodzącej nowości. Dzięki nim wiemy, że na rynku pojawi się nie tylko wersja z 8 GB RAM, ale też wariant z 4 GB RAM. W obu przypadkach pamięci wewnętrznej (flash) ma być jednak tyle samo – 128 GB. Do tego nie zabraknie wsparcia dla obsługi kart microSD.

źródło: Appuals

Nowy smartfon realme 10 zaoferuje swoim właścicielom też 6,4-calowy ekran 2.5D Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (proporcje 20:9; 411 ppi) i jasności do 400 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i Always on display. Pomimo zastosowania wyświetlacza typu AMOLED, czytnik linii papilarnych znajdzie się na bocznej krawędzi urządzenia.

Specyfikacja smartfona obejmie również 16 Mpix aparat na przodzie i duet 50 Mpix + 2 Mpix z 20x zoomem cyfrowym na tyle, a także moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C ze wsparciem dla USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 33 W (zasilacz 33 W wejdzie w skład zestawu sprzedażowego).

źródło: Appuals

Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z realme UI 3.0. Całość o wadze 178,5 grama zamknie się w obudowie o wymiarach 159,9×73,3×7,95 mm. Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: Rush Black i Clash White.

Według przedpremierowych informacji, cena smartfona w Europie ma się zaczynać od ~250-300 euro (równowartość ~1180-1415 złotych) za wersję podstawową, tj. z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.