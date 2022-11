Nowy smartfon OPPO to prawie ideał. Wywołuje efekt WOW

Wbrew pozorom niełatwo jest stworzyć smartfon, który zwróci uwagę, ale nie odrzuci swoim wyglądem, bo – jak to mówią – między miłością i nienawiścią jest cienka granica. OPPO w przypadku tego modelu udało się jej nie przekroczyć.

Nowy smartfon OPPO przyciąga wzrok i trudno go od niego oderwać

OPPO A1 Pro wygląda naprawdę atrakcyjnie, jak flagowiec, albo przynajmniej średniak klasy premium, ponieważ wyposażony jest w obustronnie zakrzywiony ekran, który najczęściej spotykany jest w najdroższych urządzeniach. Nielicznymi wyjątkami są TCL 10 Plus i TCL 20 Pro 5G oraz Huawei nova 10 i nova 10 Pro, choć o tych ostatnich nie można już powiedzieć, że są tanie.

źródło: OPPO

Ekran przyciągnie uwagę nie tylko z uwagi na fakt, że jest obustronnie zakrzywiony i na dodatek ma tzw. podbródek o szerokości zaledwie 2,32 mm, ale też dlatego, że wspiera on 10-bitową głębię koloru i 100% DCI-P3 oraz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do 950 nitów. Przekątna wyświetlacza wynosi 6,7 cala, a rozdzielczość 2412×1080 pikseli (Full HD+).

Co ciekawe, producent deklaruje, że jest on odporny na upadki, uderzenia, odkształcenia, zużycie w wyniku noszenia i ekstremalne środowisko, ponieważ przeszedł 23 hardkorowe testy.

źródło: OPPO

OPPO A1 Pro ma wymiary 162,3×74,3×7,7 mm i waży 171 gramów. W jego wnętrzu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz z modemem 5G oraz od 8 GB do 12 GB RAM LPDDR4X (+ do 8 GB „wirtualnego RAM”) i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Co ważne, urządzenie obsługuje karty microSD i USB OTG.

OPPO A1 Pro oferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4) na przodzie i zestaw dwóch na tyle: 108 Mpix (f/1.7) z sześcioma soczewkami i portretowy 2 Mpix (f/2.4). Niestety, zabrakło aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, który mógłby zastąpić ten do pomiaru głębi ostrości. Przez to urządzeniu niewiele brakuje do ideału, ale jednak brakuje, bo brak teleobiektywu można wybaczyć (ale już nie w Reno 9 Pro+).

OPPO A1 Pro ma również m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, dwa głośniki z funkcją ustawienia głośności na 200%, dual SIM (2x nano SIM) i żyroskop. Rolę złącza słuchawkowego pełni port USB-C, przez który użytkownicy naładują też akumulator o pojemności 4800 mAh (obsługiwane jest ładowanie SUPERVOOC 67 W, 60 W, 50 W i 33 W, a także PD 9 V/1,5 A; zasilacz znajduje się w zestawie sprzedażowym).

Z wykorzystaniem ładowarki 67 W można naładować akumulator do 80% w 30 minut, a 5-minutowe wystarczy na obejrzenie blisko 3 godziny wideo. Producent deklaruje, że ekskluzywny, inteligentny silnik kondycji baterii sprawia, że żywotność akumulatora jest dwukrotnie dłuższa niż branżowy standard – ma on zapewniać satysfakcjonujący czas pracy nawet po czterech latach korzystania z urządzenia.

Na koniec warto jeszcze dodać, że całość działa fabrycznie na systemie Android 13 z interfejsem ColorOS 13 – jest to jeden z pierwszych smartfonów tej marki z najnowszym Androidem na pokładzie, a na dodatek nie jest to flagowiec, tylko średniak, dlatego to pozytywne zaskoczenie.

Ile kosztuje OPPO A1 Pro? (cena)

Sprzedaż tego modelu ruszy w Chinach 25 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Klienci będą mogli wybierać spośród trzech wersji:

8/128 GB – 1799 juanów (równowartość ~1150 złotych),

8/256 GB – 1999 juanów (~1270 złotych),

12/256 GB – 2299 juanów (~1465 złotych).

źródło: OPPO

Na tę chwilę nie wiadomo, czy model A1 Pro będzie dostępny poza Chinami, a jeśli tak, to kiedy i czy przypadkiem producent „po drodze” nie zmieni jego nazwy, bowiem mówiło się, że może on być sprzedawany jako OPPO A98.