Chcesz poczuć się jak Jezus? I am Jesus Christ za darmo

Myślałeś kiedyś o tym, jak czuł się Jezus albo chciałeś się w niego wcielić? Teraz będzie to możliwe dzięki kontrowersyjnej grze I am Jesus Christ. Pierwszy rozdział zostanie wkrótce udostępniony za darmo na Steam!

Kontrowersyjna gra I am Jesus Christ

Gra zostanie wydana jeszcze w 2022 roku. Na razie wyłącznie na komputery osobiste, przez co jedynie osoby grające na PC będą mogły poczuć się jak Jezus – a przynajmniej w grze komputerowej. Trzeba uczciwie przyznać, że jest to mocno kontrowersyjny tytuł, który śmiało można włożyć do rankingu najdziwniejszych tytułów, jakie wyszły w ostatnich latach, a konkurencja przecież jest mocna.

Gra pozwoli Wam wcielić się w Jezusa Chrystusa i przeżyć jego przygody opisane w Biblii. Trzeba przyznać, że część gameplay’u przedstawionego na najnowszym trailerze jest dość… komiczna, a sama grafika nie stoi na najwyższym poziomie, ale przecież nie o samą grafikę tutaj chodzi – a raczej o całą resztę rozgrywki.

I am Jesus Christ za darmo

Rozgrywka w tej grze została podzielona na rozdziały. Pierwszy z nich, zatytułowany „Prolog”, dostępny będzie na Steam i to całkowicie za darmo. Już od 1 grudnia 2022 roku będziesz mógł pobrać grę I am Jesus Christ bez żadnych dodatkowych opłat. Biorąc pod uwagę, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, może być to ciekawy pomysł na spędzenie jednego czy dwóch wieczorów.

Warto podkreślić, że pełna wersja gry I am Jesus Christ zadebiutuje w drugim kwartale przyszłego roku, ale kiedy dokładnie to się stanie – tego jeszcze nie wiemy. Twórcy gry nie podzielili się z nami tą informacją. Wiemy jednak, że dla PlayWay będzie to jedna z najważniejszych produkcji 2023 roku, więc mamy nadzieje, iż na premierę zostanie dopracowanych więcej elementów.

źródło: Steam

Widok Jezusa ciskającego piorunami lub leczącego ludzi w sposób przedstawiony w I am Jesus Christ jest dość komiczny i to powinna być jedna z pierwszych rzeczy, nad którymi deweloperzy winni popracować.