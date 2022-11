Oto nowa Toyota Prius. Ma wtyczkę i panele fotowoltaiczne na dachu

Japończycy pokazali nową generację samochodu, który ma predyspozycje do bycia hitem sprzedażowym. Nowa Toyota Prius może być ładowana z wykorzystaniem kabla, a także może pobierać energię za pomocą panelu fotowoltaicznego, umieszczonego na dachu.

Więcej sportowego charakteru

Mamy do czynienia z już 5. generacją popularnego samochodu z Japonii, który ze względu na niskie spalanie oraz wysoką trwałość znalazł wielu zadowolonych klientów. Co więcej, Prius często wybierany jest przez taksówkarzy – właśnie ze względu na te dwie cechy, a także dość atrakcyjną cenę.

Wysoce prawdopodobne, że nowa Toyota Prius również spotka się z bardzo dobrym przyjęciem. Zdecydowanie zwraca ona uwagę designem, który nie jest już nudny i trzeba przyznać, że przód stał się znacznie bardziej sportowy. Śmiem twierdzić, że 5. generacja jest najlepiej wyglądającą w całej historii tego modelu.

Bardziej sportowe wrażenia zapowiada również zastosowany napęd. Otóż pod maską znalazł się 2-litrowy, benzynowy silnik, który wytwarza 148 KM. Owszem, niewiele, ale towarzyszy mu jednostka elektryczna o mocy 160 KM. Łącznie kierowca do dyspozycji otrzymuje 223 KM, a więc już całkiem sporo. Dla porównania, w poprzedniej generacji Priusa Plug-in Hybrid mieliśmy zaledwie 122 KM.

Można jeździć tylko na prądzie

W związku z tym, że nowa Toyota Prius dostępna jest jako hybryda plug-in, to można jeździć tylko na prądzie i pokonywać w ten sposób całkiem spore dystanse. Na pokładzie znalazł się akumulator o pojemności 13,6 kWh, a producent obiecuje, że zasięg wzrósł o ponad 50% względem poprzednika. Można więc oczekiwać, że tylko na prądzie przejdziemy realnie około 70-80 km.

Oczywiście samochód można ładować z gniazdka, ale wypada dodać, że opcjonalnie oferowany jest panel fotowoltaiczny, który pozwala wydłużyć zasięg. Toyota Prius, w słoneczny dzień, przykładowo stojąc w korku, będzie produkować czystą energię.

We wnętrzu znalazły się dwa wyświetlacze: duży, umieszczony na środku deski rozdzielczej, a także 7-calowy za kierownicą. Główny ekran jest dotykowy, ale mimo to kierowca do dyspozycji wciąż ma spory zestaw fizycznych przycisków.

Nowa Toyota Prius będzie dostępna w przedsprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. Wkrótce powinniśmy poznać oficjalny cennik w Polsce.