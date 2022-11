PlayStation VR 2 – znamy datę premiery oraz cenę!

Czyżby PlayStation 5 nabierało właśnie rozpędu na rynku? Kilka tygodni temu poznaliśmy datę premiery oraz cenę za kontroler dla profesjonalistów, dziś – dzień wejścia na rynek PlayStation VR 2 oraz jego cenę.

VR dla konsolowego „Kowalskiego”

Można uznać, że Valve Index czy Oculus Rift to dobre decyzje w kwestii zakupu sprzętu do wirtualnej rzeczywistości na komputery osobiste, ale można uznać, że ostatecznie nikt tak nie spopularyzował tego typu rozrywki niż Sony ze swoim zestawem VR. Stosunkowo niska cena oraz wsparcie dla PS Move poskutkowało, że do końca grudnia 2019 roku sprzedano ponad 5 milionów egzemplarzy PlayStation VR.

Wraz z początkiem nowej generacji konsol wiadomo było, że Sony będzie chciało dalej rozwijać się w tej gałęzi branży gamingowej. Po raz pierwszy o PlayStation VR 2 usłyszeliśmy oficjalnie na początku tego roku. Specyfikacja, zaprezentowana gra z serii Horizon na wyłączność i już wiadomo było, że gracze nie będą mogli doczekać się kolejnych informacji o PlayStation VR 2. Na te trzeba było trochę poczekać i nie były jednak zbyt optymistyczne, bowiem w sierpniu było już pewne, że w tym roku nie zobaczymy zestawu na sklepowych półkach. Po drodze zapał graczy dodatkowo ostudziła wiadomość o braku kompatybilności wstecznej.

Źródło: Sony

PlayStation VR 2 – data premiery i cena

Ci, którzy nie zrazili się do wirtualnej rzeczywistości Sony, mogą jednak otworzyć już swój kalendarz i zaznaczyć w nim datę 22 lutego 2023 roku. Wtedy to na rynku pojawi się PlayStation VR 2. Tego samego dnia na rynek trafi również stacja ułatwiająca ładowanie zestawu kontrolerów. Dodatkowo w sklepach możemy spodziewać się pudełek z grą Horizon: Call of the Mountain w zestawie. Niestety, gra będzie dostępna tylko w formie klucza do zrealizowania za pomocą PS Store.

A co z ceną za poszczególne produkty? „Goły” PlayStation VR2 z hełmem, słuchawkami oraz kontrolerami kosztować będzie… 599 euro, czyli ~2820 złotych. Dorzucając kolejne 50 euro zakupimy zestaw z Horizon: Call of the Mountain, co oznacza, że sprzęt z choćby jednym tytułem do ogrania przekroczy u nas cenę 3050 złotych w oficjalnej sprzedaży. Przy tej kwocie dorzucenie ~235 złotych (49 euro) za stacje ładującą do kontrolerów PlayStation VR 2 Sense to tylko formalność.

Za niecałe dwa tygodnie, 15 listopada, na oficjalnej, dedykowanej stronie PlayStation będzie można złożyć pre-order na zestaw, jednak ta opcja będzie dostępna wyłącznie dla mieszkańców, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii, Niderlandów oraz Luksemburga. Reszta krajów, w tym Polska, powinna spodziewać się tego dnia rozpoczęcia przedsprzedaży u oficjalnych partnerów Sony.

Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się takiej ceny za zestaw. Wyświechtane „tanio już było” w tym wypadku boli jak diabli.