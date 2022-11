Amazon Prime w Polsce. Co będzie pierwsze: podwyżka ceny czy konkurencja dla Spotify Free?

Abonament Amazon Prime w Polsce ma spore zalety. Zawiera w sobie nie tylko możliwość darmowej dostawy ze sklepu Amazon, ale także dostęp do Amazon Prime Video oraz Amazon Prime Gaming. W jego skład wejdzie teraz Amazon Music, ale tylko w USA. Czy trafi też do Polski?

Amazon Music wcielone w abonament Amazon Prime

Amazon Music dotąd było dostępne w formie osobnej subskrypcji (w naszej części świata – za dodatkowe 3,99 euro za miesiąc). Nie musieli za nie płacić tylko subskrybenci Amazon Prime Unlimited.

Abonentów Amazon Prime w Stanach Zjednoczonych spotkała miła niespodzianka. Zgodnie z informacją przekazaną na blogu firmy, w skład subskrypcji wejdzie teraz podstawowa wersja usługi streamingu muzyki Amazon Music ze 100 milionami utworów w bibliotece. Nie będzie to jednak do końca ten sam pakiet, który Amazon oferował do tej pory.

Amazon Music

Otóż okazuje się, że Amazon chce stać się konkurencją dla Spotify w planie darmowym. Jak wiadomo, szwedzka usługa muzyczna oferuje dostęp do milionów utworów bezpłatnie, ale za to co jakiś czas odtwarza reklamy, a także uniemożliwia słuchanie całych albumów w kolejności innej niż losowej. W wersji na smartfonach nie da się do tego odpalić konkretnego utworu, a wybieramy tam jedynie playlisty.

Amazon rozgrywa temat podobnie, ale nie zawiera w aplikacji reklam. Do tego używając urządzenia mobilnego, będzie można słuchać w nim muzyki offline. Jeśli więc Amerykanie opłacają abonament Amazonu i do tego korzystają z darmowego Spotify, to ta druga opcja przestaje mieć sens. Skoro na tym polega różnica, to po co się męczyć z reklamami?

Niestety, w Polsce może dopiero po podwyżkach

Oczywiście nikt nam nie zabroni korzystać z Amazon Music w Polsce. Ponad 18 złotych na miesiąc i usługa jest nasza. Na darmowy odpowiednik Spotify Free, wchodzący w skład abonamentu Amazon Prime musimy jednak poczekać.

To, na co z pewnością nie czekamy, to podwyżka ceny subskrypcji usługi Amazonu. W tym momencie cena wynosi 49 złotych na rok i jest to znakomity układ, w którym mamy zapewnione darmowe dostawy za zakupy w sklepie, dostęp do biblioteki Amazon Prime Video, a także comiesięcznych darmowych gier z Amazon Prime Gaming.

Ponieważ jednak od września abonament Amazonu jest droższy w kilku europejskich krajach, wydaje się być kwestią czasu, aż jego cena wzrośnie także w Polsce. Być może wtedy dostaniemy też dostęp do nowej, podstawowej wersji Amazon Music. Tylko pytanie, czy to nie będzie za mało, by otrzeć łzy po podwyżkach?