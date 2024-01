HONOR zaprezentował MagicOS 8.0. Które smartfony marki dostaną Androida 14?

HONOR bardzo późno oficjalnie zaprezentował najnowszą wersję swojej nakładki – MagicOS 8.0, bazującą na systemie Android 14, który został udostępniony na początku października 2023 roku, a zatem już 3 miesiące temu. Czy warto było tyle czekać? Które smartfony marki otrzymają aktualizację?

Funkcje MagicOS 8.0

Producent deklaruje, że urządzenia z MagicOS 8.0 mają zapewnić naturalną interakcję maszyny z człowiekiem, tzn. rozumieć jego polecenia i ułatwiać mu życie oraz pomóc zaoszczędzić cenny czas. Umożliwi to m.in. Magic Portal, czyli pasek z aplikacjami przy bocznej krawędzi smartfona z inteligentnie dobieranymi programami, z których użytkownik może chcieć skorzystać w danym momencie. Już na start wspiera on ponad 100 popularnych aplikacji w Chinach.

Jak to działa w praktyce? Producent przedstawił to na przykładzie sytuacji, gdy użytkowniczka znalazła w internecie ładną bluzkę i jest zainteresowana jej zakupem – wystarczy, że przytrzyma palec na ekranie, aby przechwycić zdjęcie ubrania, a następnie przesunie je do proponowanej w Magic Portal aplikacji, która zeskanuje fotografię i znajdzie w sieci oferty na identyczne bluzki.

W podobny sposób oprogramowanie jest w stanie również tworzyć wydarzenia w kalendarzu – można na przykład zrobić zrzut ekranu rozmowy i przeciągnąć go do aplikacji kalendarza. MagicOS 8.0 jest w stanie wyciągnąć z niego potrzebne informacje i przygotować wydarzenie, które wystarczy tylko zapisać. Oczywiście można je uzupełnić, ale data czy godzina będą już ustawione.

W MagicOS 8.0 pojawiła się również Smart Capsule, czyli rozwiązanie podobne do Dynamicznej Wyspy w iPhone’ach. Jej funkcjonalność jest całkiem szeroka – obsługuje wiele różnych aplikacji i scenariuszy, i nie jest tak ograniczona jak Mini Capsule w smartfonach realme. W tym przypadku można przymknąć oko na fakt, że to Apple wypromowało „kapsułkę”, gdyż Smart Capsule w MagicOS 8.0 na pewno będzie użyteczna.

Smart Capsule w MagicOS 8.0 (źródło: HONOR)

Ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja, która po przekręceniu smartfona do pozycji horyzontalnej automatycznie przekręci też wszystkie elementy wyświetlane na jego ekranie blokady – zegar z godziną, datę oraz informacje o aktualnej pogodzie. Można to wykorzystać, kładąc w ten sposób urządzenie na szafce nocnej lub na biurku. I tak, podobne rozwiązanie jest także w iOS 17, ale na pewno może to być użyteczne, więc nie ma co się wyzłaszczać na HONORA.

źródło: HONOR

MagicOS 8.0 umożliwi również szybkie tworzenie „wspomnień” – użytkownik może poprosić o znalezienie konkretnych zdjęć (na przykład z wycieczki lub spotkania rodzinnego) i następnie utworzenie z nich wideo. Co więcej, oprogramowanie jest w stanie znaleźć nawet konkretny fragment na filmie wideo!

Nowa nakładka producenta zapewni również płynną współpracę z różnymi urządzeniami marki, a także samochodami – możliwa ma być szybka wymiana plików między smartfonem i autem oraz automatyczne przesyłanie informacji z nawigacji do samochodu. W tym przypadku też pomoże Magic Portal.

Przydatna może być również możliwość utworzenia dwóch całkowicie odizolowanych „przestrzeni” na smartfonie – na przykład prywatnej i służbowej z osobną zawartością, a także funkcja blokowania irytujących reklam. Aby to zrobić, wystarczy… potrząsnąć urządzeniem zamiast szukać krzyżyka do zamknięcia reklamy.

Producent deklaruje też, że MagicOS 8.0 ma „nie ubijać” często używanych aplikacji w tle i jednocześnie „nie zamulać” urządzenia – według deklaracji po 60 miesiącach (5 latach) użytkowania ma ono zachować ponad 90% pierwotnej wydajności. Ponadto nowa nakładka zawiera technologię „kompresji pamięci”, dzięki czemu pozwala ją zaoszczędzić – w przypadku modelu z 256 GB nawet 24 GB (taka przestrzeń pomieści 11 tys. zdjęć).

Które smartfony HONOR otrzymają aktualizację do MagicOS 8.0?

HONOR opublikował harmonogram beta testów MagicOS 8.0 wraz z modelami, które się do nich kwalifikują. Można zatem spodziewać się, że wymienione na wykazie urządzenia otrzymają aktualizację. Należy jednak pamiętać, że jest to lista dla rynku chińskiego.

źródło: HONOR

Na tę chwilę nie wiemy, które smartfony marki HONOR, sprzedawane poza Chinami, otrzymają aktualizację do MagicOS 8.0. Trzeba również brać pod uwagę możliwość, że nie wszystkie wymienione powyżej funkcje będą dostępne w innych krajach lub/i we wszystkich językach.