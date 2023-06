Atrakcyjny HONOR 90 Lite już wkrótce będzie dostępny w Europie

Marka HONOR odbudowuje swoją utraconą potęgę na rynku smartfonów. Producent cały czas wprowadza na niego kolejne modele – najnowszym jest HONOR 90 Lite, który wkrótce trafi do sprzedaży. Już teraz jednak wiemy, co zaoferuje to urządzenie.

Co zaoferuje HONOR 90 Lite? Specyfikacja

Producent umieścił w tym smartfonie ekran z matrycą LTPS LCD o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2388×1080 pikseli (proporcje 19,9:9). Wyświetlacz ma też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Według deklaracji, współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 93,6%.

Na przodzie smartfona, w okrągłym otworze w ekranie, znajduje się również aparat z sensorem 16 Mpix i przysłoną f/2.4, który może nagrywać wideo maksymalnie w 1080p. Na tyle producent umieścił natomiast trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 100 Mpix z f/1.9. Obok niego są aparat 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Moduł na panelu tylnym też nagra filmy maksymalnie w 1080p.

Jeśli natomiast chodzi o „wnętrzności” smartfona, to sercem HONOR 90 Lite został procesor MediaTek Dimensity 6020 2,2 GHz z układem graficznym Mali-G57 MC2. Do tego na pokładzie jest 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale dzięki technologii HONOR RAM Turbo można będzie zyskać dodatkowe 5 GB pamięci operacyjnej w razie potrzeby.

Oprócz tego specyfikacja smartfona obejmuje m.in. Bluetooth 5.3, NFC, modem 5G, dual SIM (2x nano SIM), obsługę USB OTG i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez USB-C) o mocy 22,5 W (do 53% w pół godziny). Fabrycznie urządzenie będzie pracowało pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.1. Całość ma wymiary 162,9×74,5×7,48 mm i waży 179 gramów.

Cena, dostępność HONORA 90 Lite

Smartfon pojawił się już na francuskiej stronie producenta, jednak nie podano na niej jego ceny, ale za firma zapowiada, że ujawni więcej informacji już 19 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00. Warto tutaj przypomnieć, że na 6 lipca 2023 roku zaplanowano europejską premierę HONORA 90. Być może model 90 Lite zadebiutuje razem z nim, choć nie zdziwimy się, jeśli trafi on do sprzedaży wcześniej, bo już nieraz tak bywało, że wersje z dopiskiem „Lite” można było kupić wcześniej niż wariant bez niego.

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności HONORA 90 Lite w Polsce, ale nie będzie ona dla nas niespodzianką, skoro HONOR niedawno oficjalnie powrócił na polski rynek i znów zaczął sprzedawać swoje smartfony w kraju nad Wisłą.