Nowe słuchawki Oppo Enco Air 3 Pro w Polsce. Kuszą ceną i mają w sobie trochę… bambusa

Marka Oppo właśnie wprowadziła na polski rynek kolejny model swoich słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Enco Air 3 Pro, bo właśnie o nich tutaj mowa, wyróżniają się pewnym nietypowym elementem swojej budowy i mogą skusić potencjalnych użytkowników relatywnie niską ceną w stosunku do możliwości.

Specyfikacja Oppo Enco Air 3 Pro

W przeciwieństwie do zaprezentowanych dwa miesiące temu słuchawek Enco Air 3 będących słuchawkami dousznymi, pozbawionymi gumek, nowe Enco Air 3 Pro to model dokanałowy. Firma nie odkryła koła na nowo, zatem zewnętrzna konstrukcja wygląda standardowo na tle innych słuchawek Oppo oraz innych producentów i nie wyróżnia się niczym nad wyraz szczególnym.

To, co najciekawsze, kryje się wewnątrz. Producent chwali się, że Enco Air 3 Pro to pierwsze na świecie słuchawki, w których za reprodukcję dźwięku odpowiadają przetworniki dynamiczne z membraną wykonaną z… włókna bambusowego. W porównaniu do membran pokrytych tytanem, ma być ona o 60% lżejsza i 56% sztywniejsza, przez co szybciej reaguje na zmiany dźwięku i jest mniej podatna na odkształcenia, a zatem może między innymi reprodukować głębszy i bardziej dynamiczny bas.

Pozostając jeszcze w kwestii wrażeń dźwiękowych, firma zastosowała funkcję Golden Sound 2.0 pozwalającą za pomocą testu słuchu uzyskać dźwięk dostosowanych do naszych uszu. Enco Master Tuning z kolei daje możliwość wyboru jednego z trzech stylów brzmienia. Nie zabrakło też dźwięku przestrzennego, nazwanego tutaj Oppo Alive. Słuchawki uzyskały certyfikat Hi-Res Audio Wireless, a to za sprawą obecności na pokładzie kodeku wysokiej rozdzielczości LDAC.

Enco Air 3 Pro (fot. Oppo)

Kolejnym istotnym aspektem słuchawek true wireless jest również redukcja hałasów. Tutaj zastosowano adaptacyjne ANC, które w teorii redukuje do 49 dB niepożądanych dźwięków – liczę na możliwość sprawdzenia tego w testach. Jest też tryb transparentności, pozwalający na porozumienie się z innymi osobami wokół nas bez wyjmowania słuchawek.

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3 z niskimi opóźnieniami, obsługą wspomnianego już kodeku LDAC oraz funkcją multipoint, czyli możliwością połączenia Enco Air 3 Pro z dwoma urządzeniami w tym samym czasie. Zastosowane w słuchawkach akumulatory pozwalają na nawet 7 godzin ciągłego odtwarzania, a wraz z etui ładującym może to być do 30 godzin pracy.

Cena i dostępność

Nowe Oppo Enco Air 3 Pro już są dostępne w sprzedaży w kilku popularnych sieciach sklepów z elektroniką. Do wyboru mamy dwa warianty kolorystyczne: standardowy biały i ciekawie wyglądający zielony.

Potencjalnym klientom za Enco Air 3 Pro przyjdzie zapłacić 399 złotych, co jest całkiem atrakcyjną ceną. W tej kwocie, mogą one stanowić ciekawą konkurencję i swego rodzaju alternatywę, między innymi dla absolutnie hitowych Huawei FreeBuds 5i.