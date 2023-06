HONOR odbudowuje swoją potęgę na naszych oczach

HONOR już drugi raz przechodzi drogę od zera do bohatera. Firma po wielomiesięcznym „przestoju” odbudowuje swoją niegdysiejszą potęgę. Liczby nie kłamią – klienci tęsknili za smartfonami tej marki.

Krótka historia marki HONOR

Marka HONOR została powołana do życia przez Huawei w 2013 roku i jej smartfony miały być kierowane do nieco mniej zamożnych klientów oraz młodszych osób, podczas gdy Huawei chciał dotrzeć przede wszystkim do bardziej wymagających i bogatszych użytkowników. Taka strategia miała sprawić, że oferta obu marek będzie się uzupełniała i nie dojdzie do wewnętrznej konkurencji.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

W Polsce swego czasu utarło się, że topowe smartfony HONORA to takie „biedniejsze” flagowce Huawei i w przypadku kilku modeli z wyższej półki faktycznie można było odnieść takie wrażenie, choć i w niższych widywaliśmy bardzo podobne do siebie propozycje. Strategia marki-córki okazała się bardzo skuteczna, ponieważ na początku 2018 roku jej włodarze zapowiedzieli, że w ciągu trzech lat HONOR wejdzie do TOP 5 największych producentów smartfonów na świecie, a w ciągu pięciu już do TOP 3.

Niewykluczone, że tak by się stało, gdyby od maja 2019 roku Stany Zjednoczone nie zaczęły nakładać sankcji na Huawei, które sparaliżowały działalność marki-córki. Ostatecznie, aby ją ratować przed nieuchronnym unicestwieniem, zdecydowano się sprzedać HONOR konsorcjum chińskich firm, co oficjalnie ogłoszono w listopadzie 2020 roku.

HONOR odradza się niczym feniks z popiołów

Teraz już niezależna od Huawei marka wzbudza duże zainteresowanie, zarówno obserwatorów rynku, jak i klientów. Sprzedaż jej smartfonów stale rośnie od 2021 roku, a według najnowszego raportu Counterpoint Research firma w pierwszym kwartale 2023 roku dostarczyła poza Chinami prawie cztery razy więcej urządzeń niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to, że popyt na nie jest naprawdę duży, choć należy też pamiętać, że punkt odniesienia jest znacznie mniejszy niż w przypadku innych producentów, ale nie zmienia to faktu, że jej udziały na rynku rosną i powinien to być wyraźny sygnał dla konkurencji.

Według danych, przekazanych przez Counterpoint Research, w pierwszym kwartale 2023 roku HONOR dostarczył w Europie cztery razy więcej smartfonów niż rok wcześniej. W regionie MEA (tj. na Bliskim Wschodzie) dostawy zwiększyły się już pięciokrotnie, a w Afryce i Ameryce Łacińskiej aż siedmiokrotnie (w samej Ameryce Łacińskiej blisko ośmiokrotnie)! Na Starym Kontynencie w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku najlepiej sprzedawały się modele z serii numerycznej.

źródło: Counterpoint Research

Tutaj warto przypomnieć, że niedawno HONOR oficjalnie powrócił do Polski, a do tego przeszła do niego Dorota Haller, która odpowiada za ogromny sukces Huawei w Polsce. Jeśli tylko nowy pracodawca będzie hojny, to można być pewnym, że jego ex-marka (ponownie) odniesie podobnie spektakularny sukces w kraju nad Wisłą. Sentyment do niej i dobre wspomnienia z nią z pewnością w tym pomogą.