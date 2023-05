HONOR wrócił do Polski! Pierwsze smartfony już dostępne

Stało się to, na co czekaliśmy od miesięcy. HONOR, kiedyś submarka Huawei, dziś niezależny od niego producent urządzeń, powraca na polski rynek. W ramach wskrzeszania działalności firmy w kraju nad Wisłą możemy kupić dwa modele, które zainteresują szukających smartfona ze średniej półki.

Załamanie, wyjście oraz powrót

Krótka lekcja historii: W 2013 roku Huawei powołuje do życia nową markę. Chińczycy nie mieli powodów do narzekania – smartfony HONOR sprzedawały się bardzo dobrze i rozpoznawalność marki rosła. W 2019 roku Stany Zjednoczone postanowiły ukrócić działania Huawei, który po kilkunastu miesiącach niepewnej przyszłości submarki postanowił ją sprzedać. W marcu 2022 roku byliśmy już na 100% pewni wyjścia producenta z polskiego rynku. Rozłąka miała nie trwać jednak zbyt długo i dzisiaj możemy ogłosić, że marka wraca nad Wisłę z dwoma modelami.

Zaczynając od starszego przedstawiciela – HONOR 70 trafił na rynek w czerwcu 2022 roku. Sprzęt pracuje na układzie mobilnym Snapdragon 778G+ z chipsetem graficznym Adreno 642L. W Polsce możemy liczyć na wersję na 8GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Z przodu za wyświetlanie obrazu odpowiada 6,67-calowy ekran OLED z rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Na wyspie aparatów z tyłu znajdziemy trzy obiektywy: główny 54 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. HONOR 70 może nagrywać materiały 4K w 30 kl./s oraz Full HD w 60 kl./s. Do selfie służy natomiast przednia kamerka 32 Mpix.

HONOR 70 (źródło: HONOR)

Z plusów urządzenia od strony sprzętowej warto wymienić obecność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 czy NFC, a z minusów – brak slotu na karty microSD oraz gniazda minijack 3,5 mm. Akumulator o pojemności 4800 mAh naładujemy maksymalnie z mocą 66 W, opcjonalnie możemy też skorzystać z ładowania zwrotnego o mocy 5 W.

O wiele świeższy, bo wydany w lutym 2023 roku, jest model Magic 5 Lite. Podobieństwa obu urządzeń kończą się praktycznie na wyświetlaczu, czyli 6,67-calowej matrycy OLED z rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. W nowszym urządzeniu postawiono na skromniejsze podzespoły, takie jak Snapdragon 695, 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane oraz aparat ultraszerokokątny 5 Mpix.

Specyfikacja smartfona pełna jest „ale”. Przykładowo: Magic 5 Lite jest delikatnie lżejszy od modelu 70, ale też nieznacznie większy (161,6×73,9×7,9 mm w porównaniu do 161,4×73,3×7,9 w HONOR 70). Aparat główny oferuje rozdzielczość 64 Mpix, ale bez 4K/30fps i FHD/60fps. Pojemność baterii urosła z 4800 do 5100 mAh, ale szybkie ładowanie spadło z 66 W do 40 W i pozbyto się funkcji zwrotnego podładowywania urządzeń po kablu. Widać, że jest to model, który celuje w klienta o skromniejszym portfelu.

HONOR Magic 5 Lite (źródło: HONOR)

Orange z promocją powitalną na smartfony HONOR

Zarówno HONOR 70, jak i Magic 5 Lite w Polsce oferują usługi Google, działają z siecią 5G, a w tym pierwszym dodatkowo możemy skorzystać z funkcji eSIM. Oba urządzenia są już dostępne w Polsce w cenie 1799 złotych za Magic 5 Lite w kolorze czarnym lub zielonym oraz 2499 złotych za HONOR 70, również z czarną i zieloną obudową do wyboru.

Smartfony są dostępne obecnie wyłącznie w sieci Orange. Na start operator przygotował specjalną ofertę – w jej ramach osoby, które zdecydują się na zakup jednego z urządzeń w terminie od 18 maja do 7 czerwca 2023 roku, mogą otrzymać 300 złotych zwrotu na karcie Sodexo. Warto zwrócić uwagę na to, że pula kart jest ograniczona.

Regulamin akcji promocyjnej „Wiosna z Honorem” (PDF)