WIADOMOŚĆ DNIA: Masz Pixela? W końcu będziesz mógł korzystać z 5G w Polsce!

Wszyscy o to prosili, ale prawdopodobnie mało kto wierzył, że to się stanie. Tymczasem okazuje się, że właściciele smartfonów Google z serii Pixel 6 i Pixel 7 będą mogli korzystać z 5G w Polsce. Aż chce się krzyknąć: NARESZCIE!

Właściciele Pixeli w końcu będą mogli korzystać z 5G w Polsce

Brak oficjalnej dystrybucji smartfonów Google Pixel pociąga za sobą wiele konsekwencji, najczęściej niekorzystnych dla klientów w Polsce. Jedną z najczęściej wskazywanych jest brak możliwości korzystania z 5G w kraju nad Wisłą, mimo że urządzenia są do tego sprzętowo przygotowane. Wkrótce ten argument straci jednak rację bycia.

Na witrynie pixel.withgoogle.com dostępna jest strona, która pozwala sprawdzić, w jakich krajach można korzystać z 5G na smartfonach Google Pixel. Co zaskakujące, na liście znajduje się również Polska! Na tym jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ okazuje się, że posiadacze Pixeli będą mogli korzystać z 5G wszystkich polskich operatorów, udostępniających tę technologię, tj. Orange, Play, Plus i T-Mobile. Mowa tu o sieci piątej generacji w standardzie Sub-6.

Na tych smartfonach Google będzie można korzystać z 5G w Polsce:

Posiadacze ww. smartfonów będą mogli korzystać z sieci piątej generacji po zainstalowaniu czerwcowej aktualizacji, która nosi oznaczenie TQ3A.230605.010 w przypadku Google Pixel 6, Pixel 6 Pro i Pixel 6a oraz TQ3A.230605.012 dla Google Pixel 7, Pixel 7 Pro i Pixel 7a.

5G to niejedyna nowość dla posiadaczy smartfonów Google Pixel w Polsce

Nie tylko brak możliwości korzystania z sieci piątej generacji w Polsce był uznawany za „wadę” smartfonów Google Pixel. To samo dotyczyło braku wsparcia dla technologii VoLTE, co dziś jest już koniecznością, gdy polscy operatorzy zaczęli wyłączać 3G (T-Mobile jako pierwszy już zakończył ten proces).

Postanowiliśmy zapytać polskich operatorów, czy posiadacze smartfonów Google Pixel będą mogli korzystać też z VoLTE, obok 5G, gdy zainstalują czerwcową aktualizację oprogramowania. Do momentu publikacji niniejszego artykułu otrzymaliśmy odpowiedź od Plusa i T-Mobile. I muszę przyznać, że obie tak samo mocno mnie zaskoczyły.

Otóż Plus odpisał, że jako operator nie blokuje swojego 5G dla żadnych marek, ale producenci urządzeń już mogą to zrobić. Za brak możliwości korzystania z sieci piątej generacji do tej pory należy zatem obwiniać wyłącznie Google, a nie polskich operatorów. T-Mobile z kolei poinformowało nas, że posiadacze Pixeli już od jakiegoś czasu mogą korzystać z VoLTE, choć smartfony Google Pixel nie są wymienione na stronie T-Mobile. Kasi udało się to potwierdzić w recenzji Google Pixel 7a, podobnie jak działanie VoLTE w Play, choć Play też nie informuje o tym na swojej stronie dot. VoLTE.

Z kolei na stronie Plusa na temat VoLTE wymienione są już Pixele, ale technologia ta będzie dostępna dla użytkowników dopiero po zainstalowaniu czerwcowej aktualizacji, którą Google udostępni w najbliższym czasie. Podobnie powinno być w Orange.

Aktualizacja:

Otrzymaliśmy od Orange informację, że operator stopniowo umożliwia klientom posiadającym smartfony Google Pixel z serii 6 i 7 korzystanie z VoLTE i 5G.