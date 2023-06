W środku paryskiego lata. Wkrótce zobaczymy europejską premierę HONOR 90

Marka HONOR, po latach nieobecności na polskim rynku, będzie ponownie walczyć o portfele Polaków. Można założyć, że nadciągająca premiera dotyczy także i nas.

HONOR ponownie na linii startu

Polski rynek smartfonów przechodził w ostatnich latach duże przemiany. W konsekwencji blokad amerykańskiego rządu oraz zaprzestania współpracy Google z Huawei, ten obiecujący producent elektroniki praktycznie z miejsca został wyłączony z udziału w sprzedaży smartfonów w Polsce i całej Europie.

HONOR, jako towarzysząca Huawei marka, oberwała przy okazji rykoszetem. Jednak udało się ją oddzielić od Chin na tyle, by Usługi Google (GMS) po jakimś czasie wróciły do smartfonów tego producenta. Będąc oddzielnym bytem, ponownie wkracza do Polski, próbując swoich sił na mocno zatłoczonym i znacznie mniej gościnnym niż jeszcze kilka lat temu rynku.

HONOR 90 wkrótce w Europie

Jedną z ostatnich większych premier HONORA był model oznaczony numerem 90. Jego prezentacja da Dalekim Wschodzie już się odbyła, dlatego znamy jego kompletną specyfikację i wygląd. Do tej pory czekaliśmy jednak na jakieś potwierdzenie, że będzie dostępny także w Europie. No i jest: dostaliśmy je w postaci zapowiedzi premiery na Starym Kontynencie.

HONOR 90 w edycji globalnej ma zadebiutować 6 lipca. Konferencja zostanie przeprowadzona w Paryżu. Wtedy też poznamy szczegóły dotyczące cen oraz dostępności w Europie.

Smartfon zapowiada się całkiem nieźle: ma 6,7-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, aparat 200 Mpix (f/1.9) + 12 Mpix + 2 Mpix, aparat przedni 50 Mpix, a także baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 66 W.

Kluczową rzeczą dla polskiego konsumenta będzie cena. Ponieważ urządzenie zadziała w zgodzie z usługami Google, proces konfiguracji, a także korzystanie z aplikacji będzie odbywać się tak, ja na każdym innym smartfonie z Androidem.

Jest spora szansa na przywrócenie siły HONORA w Polsce. W tym celu polska kadra zarządzająca sprzedażą z pewnością będzie dalej „dogadywać się” z operatorami (jak to już udało się zrobić z Orange), by smartfony marki były jak najszerzej dostępne. Walcząc ceną, można sporo ugrać!