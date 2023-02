Znów możesz wymienić punkty PAYBACK na bilety do kina. Jest dobra promocja

PAYBACK to jeden z najpopularniejszych programów lojalnościowych w Polsce. W jego ramach zbiera się punkty za zakupy u partnerów, które następnie można wymienić na atrakcyjne nagrody. Od teraz również na bilety do kina. Z okazji przywrócenia tej nagrody przygotowano atrakcyjną promocję. Sprawdź szczegóły.

Bilety do kina za punkty PAYBACK

Jeżeli jesteście uczestnikami tego programu, z pewnością wiecie, że możecie wymieniać zebrane punkty na różne nagrody. A właściwie to nawet powinniście, ponieważ zgromadzone punkty są regularnie wygaszane wraz z końcem lutego każdego roku – zebrane wcześniej niż przed trzema laty tracą swoją ważność. Jeśli zatem zachomikowaliście dużo punktów i nie chcecie ich stracić, od teraz możecie je wykorzystać na nową nagrodę – bilet do Multikina.

Warto zauważyć, że de facto mamy tu do czynienia z (wielkim) powrotem tej nagrody – wiele osób z pewnością ucieszy ta wiadomość. Aby skorzystać z promocji, należy posiadać zarejestrowaną kartę PAYBACK, zalogować się na stronie programu, a następnie w Sklepie z nagrodami znaleźć odpowiedni voucher, ewentualnie od razu przejść na tę stronę internetową.

Jeden bilet do Multikina można odebrać za 2599 punktów. Jeśli nie macie na swoim koncie tyle punktów, brakującą różnicę możecie dopłacić w złotówkach. Punkty da się wymienić także w kasie – wystarczy zgłosić taką chęć, aczkolwiek należy pamiętać, że ceny biletów mogą się różnić w zależności od kina. W sklepie internetowym programu cena jest taka sama i uzyskany voucher można wykorzystać w dowolnym Multikinie w Polsce.

Voucher za punkty gwarantuje dowolne miejsce (z wyłączeniem strefy VIP) na dowolny seans 2D w dowolny dzień tygodnia, również w weekendy. Trzeba jednak pamiętać, że jest on bezzwrotny i będzie ważny do 30 czerwca 2023 roku. Kupon zostanie wysłany na wskazany na Waszym koncie PAYBACK adres e-mail w ciągu kilku minut po jego odebraniu w sklepie z nagrodami. Może się zdarzyć, że nie trafi on do głównej skrzynki – w takiej sytuacji sprawdźcie inne foldery, w tym SPAM.

Jak zostało wspomniane, jednocześnie przygotowano specjalną promocję. W wybrane dni można kupić drugi bilet ze specjalną obniżką, sięgającą nawet 50%. Wystarczy, że uczestnik ma na swoim koncie co najmniej 200 punktów PAYBACK: min. 100 punktów do wykorzystania na pierwszy voucher i min. 100 punktów do wykorzystania na voucher zniżkowy. Promocja jest jednak ograniczona czasowo.

Ważna wiadomość dla użytkowników PAYBACK

Przypomnieliśmy Wam już, że wraz z końcem lutego zebrane ponad trzy lata temu punkty zostaną wygaszone, ale korzystając z okazji, chcemy Wam również przypomnieć, że Kaufland wycofuje się z programu PAYBACK – punkty możecie zbierać w tym sklepie i płacić nimi za zakupy tylko do końca kwietnia 2023 roku.

Karty PAYBACK, wyrobione w Kauflandzie, pozostaną ważne i będziecie mogli za ich pośrednictwem zbierać punkty u pozostałych ~300 partnerów i wymieniać je właśnie m.in. na bilety do Multikina.